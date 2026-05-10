Ο Νίκος Καρφής γράφει για την τεράστια χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ να πάρει ένα BCL που... έχτισε σωστά όλη τη σεζόν, αλλά τα χάλασε όλα στα τελευταία λεπτά του τελικού.

Αυτό που έγινε το βράδυ του Σαββάτου είναι στα όρια του μεταφυσικού. Κάθεσαι και σκέφτεσαι πως γίνεται να γύρισε αυτό το ματς. Πως γίνεται να έχασε αυτόν τον τελικό η ΑΕΚ;

Όλα έδειχναν πως η Ένωση θα έπαιρνε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της. Η ΑΕΚ έπαιξε μπασκετάρα για 40 λεπτά στον ημιτελικό. Η Βασίλισσα ήταν κυρίαρχη. Ήταν όλα υπέροχα για 30 λεπτά. Αλλά μετά το πράγμα στράβωσε και η Ένωση έχασε ένα τρόπαιο που κρατούσε σφιχτά στα χέρια της.

Αδίκησε τον εαυτό της για όλη την προσπάθεια μέσα στη σεζόν. Μόχθησε πολύ για να φτάσει στο Έβερεστ, αλλά στο τέλος έδωσε μια και τα γκρέμισε όλα. Και είναι πολύ στενάχωρο για αυτή την πολύ όμορφη παρέα του Ντράγκαν Σάκοτα φέτος που έκανε τόσες υπερβάσεις όπως με Μάλαγα και Μπανταλόνα.

Είναι να... τρελαίνεσαι πως χάθηκε αυτός ο τίτλος. Θα γεράσουμε πριν την ώρα μας με αυτά που βλέπουμε. Είναι δύσκολο να χωνέψει ο οργανισμός της ΑΕΚ αυτό που συνέβη στο γήπεδο της Μπανταλόνα.

Το 55-35 στο 25΄ έγινε 80-80 στο 40΄

Μερικά πράγματα δεν εξηγούνται. Η ΑΕΚ ήταν στο 55-35 στο 25' και έλεγχε απόλυτα το ματς. Αλλά κάπου εκεί η Ρίτας άρχισε σιγά σιγά να πληγώνει την Ένωση και να ροκανίζει τη διαφορά.

Η Ένωση που έπαιξε σπουδαία άμυνα σε μεγάλο διάστημα του τουρνουά, άρχισε να χάνει τις δυνάμεις της και η διαφορά όλο και μειωνόταν. Η Βασίλισσα δεν καθάρισε το ματς ποτέ στην 4η περίοδο και ας είχε τις ευκαιρίες και το πλήρωσε.

Όταν η διαφορά έπεσε στους 10 τότε η ΑΕΚ θα έπρεπε να κρατηθεί στο ματς με την άμυνα της γιατί το... καντήλι έσβηνε στον επιθετικό τομέα. Το είπε και ο Σάκοτα στη συνέντευξη Τύπου.

Η Ρίτας έβαλε 45 πόντους μέσα σε 15 λεπτά και δέχθηκε 25 πόντους. Ακραίο στατιστικό που έκρινε το ματς.

Οι 25 ασίστ της Ρίτας και η στεναχώρια για την τεράστια χαμένη ευκαιρία

Είναι πολύ σκληρό να βλέπεις καταρρακωμένους μετά το τέλος του ματς και στη μεικτή ζώνη παιδιά σαν τον Μπάρτλεϊ, τον Γκρέι, τον Μπράουν που πάντα είναι χαμογελαστά. Τον Φλιώνη, τον Κατσίβελη να περνούν με σκυμμένο το κεφάλι. Είναι δύσκολο να τους βλέπεις έτσι, ενώ ξέρεις πόσο μόχθησαν όλη τη σεζόν για να φέρουν τον τρόπαιο πίσω στην Αθήνα.

Να τους κοιτάζεις και να βλέπεις ένα βλέμμα στα χαμένα. Μάτια έτοιμα να δακρύσουν. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ έκαναν μια πολύ σπουδαία χρόνια στο BCL, αλλά κάποια σημαντικα λάθη στα τελευταία λεπτά, έλλειψη ενέργειας και τα μυθικά σουτ του Λουκόσιους έκριναν τον τελικό.

Μια ομάδα που έδωσε τεράστιες μπασκετικές παραστάσεις φέτος στο BCL, αλλά τα έκανε... μαντάρα στα τελευταία λεπτά του τελικού. Είναι κρίμα για τους παίκτες και τον Σάκοτα.

Έχτισαν την σεζόν σωστά και με πλάνο, πήραν σπουδαίες προκρίσεις, αλλά η Ρίτας αποδείχθηκε σκληρό καρύδι. Respect και στις 25 ασίστ που μοίρασε το ματς.

Απίθανα πράγματα από τον Λουκόσιους που σε κάποιες περιπτώσεις είπε να μιμηθεί τον Κάρι. Πάντα με την ΑΕΚ θα γίνονται αυτά. Πάντα, το έχει η μοίρα της. Είναι εξωφρενικό, τρελό. Δεν μπορεί να συμβαίνει.

Ίσως ο Λεκαβίτσιους να μην ήταν ο ιδανικός να πάρει την τελευταία επίθεση, αλλά δεν φταίει μόνο αυτό. Έγιναν πολλά για να έρθει η ήττα.

ΥΓ: Είναι πολύ άσχημο να βλέπεις ανθρώπους του χώρου που δεν αφιέρωσαν ούτε ένα λεπτό από τον χρόνο τους μέσα στη σεζόν να δουν ένα ματς της ΑΕΚ, δεν ασχολήθηκαν καθόλου μαζί της, δεν θα καταλάβουν ποτέ πόσο πονάνε οι παίκτες της Ένωσης με αυτό που έγινε, να μιλούν με τόση ειρωνεία και να χαίρονται με την ήττα της. Δεν είπαν έναν καλό λόγο για την Ένωση σε υπερβατικές προκρίσεις. Τώρα όμως έσταξαν χολή και κόμπλεξ σε μια τόσο δύσκολη στιγμή. Την θυμήθηκαν μόνο τώρα που έχασε και την περιμέναν στη γωνιά να αποτύχει! Στη Βαρκελώνη έβρεχε μέχρι την έναρξη του ματς, αλλά δεν περίμενα ότι τα «σαλιγκάρια» θα βγουν αμέσως μετά τη βροχή.