Ρίτας - Τενερίφη 87-69: Η ψυχωμένη «σταχτοπούτα» έκλεισε θέση για τελικό
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Φοβερή Ρίτας. Οι Λιθουανοί που είχαν την υποστήριξη 1500 φίλων τους στις εξέδρες, λύγισαν την Τενερίφη με 87-69 και πέρασαν στον τελικό του BCL. Είχαν τον έλεγχο του ματς σε όλη τη διάρκεια του και έκαναν την έκπληξη.
Από την πλευρά των Λιθουανών ο Χάρντινγκ έκανε ματσάρα με 27 πόντους και δεν σταματιόταν. Στον αντίποδα για την ισπανική ομάδα ο Χουέρτας σταμάτησε στους 21 πόντους αλλά δεν έφτανε.
Ρίτας - Τενερίφη: Το ματς
LET HIM COOK. 👨🍳#BasketballCL | @rytasvilnius pic.twitter.com/R2xJUQn04y— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 7, 2026
O Σπίντι Σμιθ με ωραια προσπάθεια κατάφερε να γράψει το 7-4 για τη Ρίτας που ξεκίνησε λιγο πιο δυνατά στο ματς. Mε το καλάθι του Γκιέρα η Τενερίφη πέρασε μπροστά στα μέσα της πρώτης περιόδου με 9-8 στο 5'. Ο Καρολάιν με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 16-9.
Oι Λιθουανοί πάτησαν το γκάζι και με το καλαθι του Χάρντινγκ έγραψαν το 35-27 στο 17' για να απαντήσει η Τενερίφη με τον Αμπρομάιτις που σκόραρε για το 35-32, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Σπίντι Σμιθ σκόραρε για το 40-32 στο 19', δίνοντας αέρα στους Λιθουανόυς.
Με το καλάθι του Γκιέρα η Τενερίφη μείωσε σε 52-46 στα μέσα της τρίτης περιόδου. O Mαρτσουλιόνις έγραψε το 61-51 για τη Ρίτας, βάζοντας περισσότερο άγχος στην Τενερίφη που ειχε τα θέματα της και στις δύο μεριές του παρκέ.
Η Ρίτας ήταν αποφασισμένη και ο Χάρντινγκ έκανε το 78-62, 3:30 λεπτά για το τέλος. Το ματ δεν γινόταν να γυρίσει και οι Λιθουανοί είναι ένα βημά μακριά από την κούπα.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-32, 62-53, 87-69
MVP: O Χάρντινγκ έκανε παπάδες με 27 πόντους και ήταν ο κορυφαίος
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Χουέρτας με 21 πόντους δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 2/15 τρίποντα των ηττημένων.
