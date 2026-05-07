O Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Πέρο Άντιτς και Tόκο Σενγκέλια είναι στο γήπεδο της Μπανταλόνα και παρακολουθεί το ματς της Τενερίφης με την Ρίτας.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Μάχη γίνεται στον ημιτελικό της Τενερίφης με τη Ρίτας στο BCL. Στο γήπεδο βρίσκεται ο σπουδαίος Παναγιώτης Γιαννάκης, ο θρύλος του ελληνικού και του παγκοσμίου μπάσκετ.

Θέση στα courtseats έχει πάρει ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, Πέρο Άντιτς, αλλά και ο Τόκο Σενγκέλια που αποτελεί εδώ και χρόνια εκ των κορυφαίων ψηλών στην Ευρώπη.

Στο γήπεδο βρίσκεται ο προπονητής της Μπάρτσα, Τσάβι Πασκουάλ και ο πρώην της Ρεάλ και νυν της Ισπανίας, Τσους Ματέο.

Δεν χάνουν την ευκαιρία να δουν τα μεγάλα ματς του BCL που θα κρίνουν τον τίτλο.