BCL Final Four: Με... λάμψη Γιαννάκη και Πασκουάλ το Ρίτας-Τενερίφη
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Μάχη γίνεται στον ημιτελικό της Τενερίφης με τη Ρίτας στο BCL. Στο γήπεδο βρίσκεται ο σπουδαίος Παναγιώτης Γιαννάκης, ο θρύλος του ελληνικού και του παγκοσμίου μπάσκετ.
Θέση στα courtseats έχει πάρει ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, Πέρο Άντιτς, αλλά και ο Τόκο Σενγκέλια που αποτελεί εδώ και χρόνια εκ των κορυφαίων ψηλών στην Ευρώπη.
Στο γήπεδο βρίσκεται ο προπονητής της Μπάρτσα, Τσάβι Πασκουάλ και ο πρώην της Ρεάλ και νυν της Ισπανίας, Τσους Ματέο.
Δεν χάνουν την ευκαιρία να δουν τα μεγάλα ματς του BCL που θα κρίνουν τον τίτλο.
