Ρίτας Βίλνιους - Τενερίφη: Οι φίλαθλοι των Λιθουανών έκλεψαν την παράσταση στον ημιτελικό
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Η Ρίτας Βίλνιους είναι η ομάδα που θα έχει τον περισσότερο κόσμο στις κερκίδες στα ημιτελικά του BCL, αφού οι Λιθουανοί έχουν κάτι παραπάνω από ω 1500 άτομα.
Όπως ήταν φυσικό οι Λιθουανοί κέρδισαν τη μάχη της κερκίδας από εκείνους της Τενερίφης που είναι συγκεντρωμένοι σε ένα μικρό κομμάτι του γηπέδου και δεν ξεπερνούν τα 300 άτομα. Eντυπωσιακή ατμόσφαιρα!
Η Ρίτας είναι σαν να παίζει με... έκτο παίκτη στον πρώτο ημιτελικό λόγω των οπαδών της.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.