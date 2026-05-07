Οι οπαδοί της Ρίτας Βίλνιους έχουν κλέψει την παράσταση στον πρώτο ημιτελικό του BCL.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η Ρίτας Βίλνιους είναι η ομάδα που θα έχει τον περισσότερο κόσμο στις κερκίδες στα ημιτελικά του BCL, αφού οι Λιθουανοί έχουν κάτι παραπάνω από ω 1500 άτομα.

Όπως ήταν φυσικό οι Λιθουανοί κέρδισαν τη μάχη της κερκίδας από εκείνους της Τενερίφης που είναι συγκεντρωμένοι σε ένα μικρό κομμάτι του γηπέδου και δεν ξεπερνούν τα 300 άτομα. Eντυπωσιακή ατμόσφαιρα!

Η Ρίτας είναι σαν να παίζει με... έκτο παίκτη στον πρώτο ημιτελικό λόγω των οπαδών της.