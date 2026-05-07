Μπάρτλεϊ στο Gazzetta: «Διάλεξα ΑΕΚ για να πάρω το BCL, γι' αυτό έμειναν Γκρέι και Φλιώνης»

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε στο Gazzetta πριν τον ημιτελικό της ΑΕΚ με τη Μάλαγα και έδειξε πόσο αποφασισμένη είναι η Ένωση, ενώ δήλωσε δικαιωμένος για την επιλογή που έκανε το καλοκαίρι.

Aποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Μάλαγα το βράδυ της Πέμπτης (22:00) και στο πλευρό της θα βρεθούν πάνω από 700 οπαδοί (μπορεί να φτάσει το νούμερο και τους 1000) που θα σταθούν στο πλευρό της ομάδας.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα θέλουν να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι ο άνθρωπος που εντυπωσιάζει σε όλη τη σεζόν, όντας ο πρώτος σκόρερ της Βασίλισσας.

Ο ηγέτης της ΑΕΚ ονειρεύεται το τρόπαιο και δείχνει σίγουρος πως φέτος είναι η χρονιά της ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ μίλησε στο Gazzetta και τόνισε πως αισθάνεται δικαίωση που επέλεξε την Ένωση το περασμένο καλοκαίρι, ενώ στάθηκε και στη συγκέντρωση της ομάδας πριν τον μεγάλο ημιτελικό.

Για το αν ειναι αρκετά πεινασμένος να σηκώσει το τρόπαιο του BCL στην πρώτη του σεζόν με την ΑΕΚ: «Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε τη δουλειά μας απόψε. Θ είναι δύσκολο ματς κόντρα σε μια ομάδα που έχει πάρει το τρόπαιο δύο σερί φορές. Είμαστε μια διαφορετική ομάδα από το παρελθόν. Είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι και είμαστε ενθουσιασμένοι να παίξουμε.

Για το αν θέλει να πάρει... εκδίκηση από τη Μάλαγα για τον περσινό ημιτελικό: «Δεν νομίζω πως είναι σαν εκδίκηση, δεν ήμουν εδώ πέρυσι αλλά γνωρίζω πως νιώθουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Είμαι προετοιμασμένοι για αυτή τη στιγμή και δεν έχει σημασία με ποιον θα παίξουμε. Είμαι συγκεντρωμένοι για να πάρουμε τις νίκες που πρέπει»

Για το αν νιώθει ότι έφτασε η στιγμή για την ΑΕΚ για να επιστρέψει στον θρόνο του BCL: «Ναι το πιστεύω, αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ και αυτό είναι ο λόγος που ήρθα εδώ. Είναι ο λόγος που οι άνθρωποι όπως ο Ραϊκουάν και ο Δημήτρης Φλιανούς έμειναν για να έχουν την ευκαιρία να κάνουν αυτό. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή θέση να το πετύχουμε».

Για το αν νιώθει δικαιωμένος για την επιλογή που έκανε πέρυσι το καλοκαίρι να επιλέξει την ΑΕΚ: «Ναι, πιστεύω ότι έκανα όλα τα σωστά πράγματα και προετοιμαζόμουν για αυτή τη στιγμή. Βοήθησα την ομάδα να πάει Final Four, είμαστε τώρα στο Final Four. Είμαι υποψήφιος για MVP, πιστεύω ότι έκανα τη σωστή επιλογή το προηγούμενο καλοκαίρι