Γκρέι στο Gazzetta: «Πάμε να γράψουμε ιστορία, η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια»

Ο Ραϊκουάν Γκρέι μίλησε στο Gazzetta από τη Μπανταλόνα και έδειξε την πίστη του και την τρέλα του για το τρόπαιο. Έδειξε πως δεν ξεχνά τι έγινε πέρυσι και αποθέωσε Σάκοτα και Μπάρτλεϊ.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της απόψε (22:00) τον ημιτελικό με τη Μάλαγα στο BCL στη Μπανταλόνα. Η Ένωση είναι αποφασισμένη για τη νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για το Final Four του BCL.

O Ραϊκουάν Γκρεί διανύει το δεύτερο έτος με τη φανέλα της Βασίλισσας και βρέθηκε και στο περσινό Final Four. Στόχος φέτος είναι η κούπα για τον κορυφαίο all around παίκτη της ΑΕΚ και ίσως και ολόκληρης της διοργάνωσης.

Ο Γκρέι μίλησε στο Gazzetta μετά το τέλος της προπόνησης της ΑΕΚ το βράδυ της Τετάρτης και έδειξε την τρέλα του για το τρόπαιο, ενώ τόνισε πως θέλει να γράψει ιστορία με την ομάδα.

Αποθέωσε τους Ντράγκαν Σάκοτα και Φρανκ Μπάρτλεϊ, ενώ έστειλε το μήνυμα του στους οπαδούς της Ένωσης.

Για το αν πιστεύει πως έφτασε η στιγμή της ΑΕΚ να σηκώσει το τρόπαιο (το δεύτερο BCL της ιστορίας της): Το ελπίζω, το ελπίζω. Όλα ξεκίνησαν από την περσινή σεζόν και την ήττα στον ημιτελικό με τη Μάλαγα. Πήραμε την απόφαση να επιστρέψουμε εδώ. Θέλουμε να κερδίσουμε το τουρνουά. Είμαστε εδώ και έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Είμαι πολύ συγκεντρωμένοι για να τα καταφέρουμε.

Για το αν θέλει να πάρει εκδίκηση η ΑΕΚ για την ήττα στο περσινό ημιτελικό: «Δεν θα το έλεγα εκδίκηση. Έχουμε ιστορία με την ομάδα αυτή. Είναι νέα ομάδα, είμαστε νέα ομάδα. Έχουμε κακή γεύση από το περσινό. Δεν το έχω ξεχάσει και είμαι σίγουρος και τα υπόλοιπα παιδιά στην ομάδα δεν το ξέχασαν. Αλλά πρέπει να έρθουμε, να έχουμε την ίδια προσέγγιση, να είμαστε εμείς. Είμαι ενθουσιασμένος.

Για τις σκέψεις του ενόψει του ημιτελικού: « Ας το κάνουμε, ας το κάνουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλο το χρόνο. Όλοι θέλουν την ευκαιρία να βρίσκονται σε αυτήν την θέση. Και είμαστε, για το δεύτερο χρόνο εδώ. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το δουλειά μας. Να παίξουμε μαζί ως ομάδα. Αλλά είμαι ενθουσιασμένος. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η χρονιά μας. Και ελπίζω να το δείξουμε αύριο».

Αν ονειρεύεται να γίνει κομμάτι της ιστορίας της Ένωσης σηκώνοντας το τρόπαιο: «Ναι, για σίγουρα. Απλά για να δείξω σε αυτούς που ήταν εδώ πριν από μένα. Είναι μια μεγάλη οικογένεια εδώ. Είναι ιστορική ομάδα, για μένα να είμαι μέρος του είναι πολύ σημαντικό. Είναι μόνο η ιστορία του club, αλλά είμαι ενθουσιασμένος. Αυτά τα δύο τελευταία χρόνια με τους οπαδούς μας. Θέλω να γράψω ιστορία με την ΑΕΚ και είμαι ενθουσιασμένος».

«Σαν πατέρας ο Σάκοτα, αδερφός ο Μπάρτλεϊ»

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στους οπαδούς της ΑΕΚ: «Ας το κάνουμε. Να κερδίσουμε, να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οι οπαδοί, οι προπονητές, οι φυσιοθεραπευτές, οι παίκτες. Είμαστε στην Ισπανία, στην έδρα τους, οπότε θα χρειαζόμαστε όλους. Είμαι ενθουσιασμένος για την υποστήριξη από τους οπαδούς που παρακολουθούν, από τους οπαδούς που θα έρθουν εδώ για εμάς. Είμαι ενθουσιασμένος για την ομάδα. Το είχα πει αυτό όλη την χρονιά, πραγματικά. Περίμενα τη στιγμή. Είμαι ενθουσιασμένος για το στιγμή αυτή, να δώσω το show και να πάρουμε τη νίκη».

Για Σάκοτα και Μπάρτλεϊ: «Ο Σάκοτα είναι ο άνθρωπος μου, σαν πατέρας. Είναι μια ευκαιρία, μια ευκαιρία να έρθω εδώ, να δείξω το ταλέντο μου εδώ στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έχω κάνει μια καλή δουλειά με αυτό, αλλά πρέπει να του δώσω επίσης τα εύσημα. Δεν μπορώ να τον ευχαριστήσω αρκετά για την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ σήμερα.

Ο Φρανκ είναι ο αδερφός μου. Είναι ένας από τους πιο κοντινούς παίκτες που σε μένα που έχω παίξει για πολλά χρόνια. Εγώ και ο Φρανκ είχαμε μια συγκεκριμένη συζήτηση πριν ξεκινήσουμε την εβδομάδα. Θέσαμε τους στόχους μας, για την ομάδα και προσωπικά. Έχουμε ένα ακόμα πράγμα να κάνουμε. Είμαι ευτυχισμένος για τον Φρανκ. Έχει μια καλή καριέρα. Είναι πολύ σημαντικό για τον Φρανκ και για την καριέρα του. Είναι πανέτοιμος να δώσει και εκείνος το show του κόντρα στη Μάλαγα».