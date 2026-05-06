Το Gazzetta στην προπόνηση της Ρίτας πριν τον ημιτελικό με Τενερίφη

Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την προπόνηση της Ρίτας, ενόψει του ημιτελικού με την Τενερίφη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Η Ρίτας Βίλνιους θα παίξει με την Τενερίφη (07/06, 19:00) στον πρώτο ημιτελικό για το Final Four του Basketball Champions League.

Η λιθουανική ομάδα πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση πριν την κρίσιμη αναμέτρηση, από την οποία θα προκύψει ο πρώτος φιναλίστ.

Σημειώνεται, πως σε περίπτωση πρόκρισης της ΑΕΚ επί της Μάλαγα (07/06, 22:00 LIVE από το Gazzetta), θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού, Ρίτας - Τενερίφη.

Το πρόγραμμα:

Πέμπτη (07/05):

19:00: Ρίτας - Τενερίφη

22:00: Μάλαγα - ΑΕΚ

Σάββατο (09/05)

18:00: Μικρός τελικός

21:00: Μεγάλος τελικός

Δείτε το βίντεο του Gazzetta: