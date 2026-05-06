Γκουντάιτις: «Θέλω να παίξω απέναντι σε Κουζμίνσκας-Λεκαβίτσιους στον τελικό, ωστόσο...»

O Aρτούρας Γκουντάιτις μίλησε στους Έλληνες εκπροσώπους του Τύπου ενόψει ημιτελικού του BCL και στάθηκε στους συμπατριώτες του, Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Η Ρίτας είναι πρωτάρα σε Final Four και θα παλέψει να κάνει την έκπληξη και να πάρει το BCL. Ο Αρτούρας Γκουντάιτις (πρωην του Παναθηναϊκού) αποτελεί εκ των πιο έμπειρων και ποιοτικών παικτών της ομάδας και μίλησε στους Έλληνες εκπροσώπους του Τύπου, δείχνοντας να θέλει μια μάχη με την ΑΕΚ και τους Λεκαβίτσιους και Κουζμίνσκας στον τελικό.

Για Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους: «Θέλω να παίξω απέναντι τους στο τελικό. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ μας. Ωστόσο, αυτή την στιγμή για εμάς προέχει ο ημιτελικός απέναντι σε μια εξαιρετική όπως η Τενερίφη που είναι και το φαβορί για την πρόκριση».

Για την Τενερίφη: Πρέπει να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν τα πάντα, χρειάζεται να κάνουμε υπερπροσπάθεια και να είμαστε 100/100 συγκεντρωμένοι για να καταφέρουμε να νικήσουμε».

Για το αν η Ρίτας μπορεί να κερδίσει το τρόπαιο: «Βεβαίως για αυτό τον λόγο είμαι εδώ. Στόχος μας η κατάκτηση του BCL».

Για τη μάχη με τον Σερμαντίνι: «Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να βοηθήσω την Ρίτας να φτάσει στη νίκη-πρόκριση στον τελικό του BCL. Σαφώς, θα είναι πολύ δυνατή η μονομαχία με τον Σερμαντίνι. Είναι ένας από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και ανυπομονώ να τον ανταγωνιστώ».

Για την «σταχτοπούτα» Ρίτας: «Αποδείξαμε μέσα στην σεζόν ότι είμαστε εξαιρετικοί ομάδα. Έχουμε ρόλους καλή χημεία μεταξύ μας και έναν φανταστικό προπονητή. Στους ομίλους τερματίσαμε πρώτοι, στη φάση των 16” πάλι πρώτοι. Είμαστε εδώ για να ηγηθούμε και να παίξουμε το καλύτερο μας μπάσκετ».

Για τον MVP του Final Four: «Είναι κάτι το οποίο δεν σκέφτομαι και δεν έχει περάσει καθόλου από το μυαλό μου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ομάδα να κερδίσει το bcl, και υπόσχομαι ότι θα τα δώσω όλα για να τα καταφέρουμε»