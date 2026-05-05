Η ΑΕΚ έφτασε στην Μπανταλόνα το απόγευμα της Τρίτης (05/05) για το Final Four του BCL, ενώ στο πλευρό της θα βρεθεί την Πέμπτη και ο Μάκης Αγγελόπουλος.

Με φόντο το Final Four του Basketball Champions League, η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στη Μπανταλόνα, έτοιμη για τη μεγάλη πρόκληση. Η αποστολή της «Βασίλισσας» ταξίδεψε στην Καταλονία με επικεφαλής τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Αγγελόπουλο, δείχνοντας από νωρίς τη στήριξη της διοίκησης σε αυτή τη σημαντική στιγμή της σεζόν.

Η ομάδα έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (05/05) και κατέλυσε στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν και οι υπόλοιποι τρεις διεκδικητές του τίτλου, μπαίνοντας άμεσα σε ρυθμούς Final Four.

Παράλληλα, την Πέμπτη (07/05) αναμένεται να φτάσει στη Μπανταλόνα και ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, Μάκης Αγγελόπουλος, προκειμένου να βρεθεί κοντά στην ομάδα ενόψει του ημιτελικού με τη Μάλαγα.