ΑΕΚ: Έφτασε στην Μπανταλόνα, την Πέμπτη στην Καταλονία ο Μάκης Αγγελόπουλος
Με φόντο το Final Four του Basketball Champions League, η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στη Μπανταλόνα, έτοιμη για τη μεγάλη πρόκληση. Η αποστολή της «Βασίλισσας» ταξίδεψε στην Καταλονία με επικεφαλής τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Αγγελόπουλο, δείχνοντας από νωρίς τη στήριξη της διοίκησης σε αυτή τη σημαντική στιγμή της σεζόν.
Η ομάδα έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (05/05) και κατέλυσε στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν και οι υπόλοιποι τρεις διεκδικητές του τίτλου, μπαίνοντας άμεσα σε ρυθμούς Final Four.
Παράλληλα, την Πέμπτη (07/05) αναμένεται να φτάσει στη Μπανταλόνα και ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, Μάκης Αγγελόπουλος, προκειμένου να βρεθεί κοντά στην ομάδα ενόψει του ημιτελικού με τη Μάλαγα.
