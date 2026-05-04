Η ΑΕΚ θα αναχωρήσει για Ισπανία το απόγευμα της Τρίτης (05/05), έχοντας πραγματοποιήσει μεσημεριανή προπόνηση στη «SUNEL Arena».

Η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ έφτασε! Η αποστολή της Ένωσης θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση στην Ελλάδα, ενόψει του Final-Four του BCL το μεσημέρι της Τρίτης (05/05) και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Ισπανία.

Συγκεκριμένα ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει την ευκαιρία να προπονήσει τους παίκτες του στη 13:00 στη «SUNEL Arena», ενώ στις 17:45 είναι η πτήση για Βαρκελώνη, με τελικό προορισμό την Μπανταλόνα.

Η ΑΕΚ θα παίξει με τη Μάλαγα στον ημιτελικό του Final-Four (07/05, 22:00 LIVE από το Gazzetta) και σε περίπτωση πρόκρισης στον μεγάλο τελικό, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας - Τενερίφη.

Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Βασίλης Ιωάννου

Ο 17χρονος αρχηγός της εφηβικής ομάδας, Βασίλης Ιωάννου υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση γονάτου τη Δευτέρα (04/05), με την ΚΑΕ ΑΕΚ, να του στέλνει τα περαστικά και την ευχή να επιστρέψει δριμύτερος στην ενεργό δράση.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Ο μικρός αρχηγός μας, ο captain της Ομάδας Εφήβων της, o Bασίλης Ιωάννου, θα επιστρέψει το επόμενο διάστημα δριμύτερος…

Ο 17χρονος διεθνής αθλητής μας υπεβλήθη σήμερα (Δευτέρα, 04/05/2026) σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση δεξιού γόνατος, στο @metropolitan_general, από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ BC και Διευθυντή της Κλινικής «Ώμου & Γόνατος» του Metropolitan General κ. @frankxypnitos.

Περαστικά, Βασίλη!»