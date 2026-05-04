Οι άνθρωποι της ΑΕΚ είχαν την ευκαιρια να χαλαρώσουν στο δείπνο της Κυριακής στη Βουλιαγμένη ενόψει Final Four.

Η ΑΕΚ μετρά αντίστροφα για το Final Four του BCL στη Μπανταλόνα, αφού την Πέμπτη 6 Μάη θα κοντραριστεί με τη Μάλαγα (22:00) στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Οι άνθρωποι της Βασίλισσας είχαν την ευκαιρία να φύγουν για λίγο από τους ρυθμούς των προπονήσεων στο δείπνο που έλαβε χώρα στη Βουλιαγμένη την Κυριακή 3 Μάη ενόψει του Final Four, παρουσία των Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου.

Η Ένωση θα πετάξει την Τρίτη για τη Βαρκελώνη, δύο μέρες πριν τη μάχη της με τους Ανδαλουσιάνους στη Μπανταλόνα. Εκεί όπου θέλει να πάρει την... εκδίκηση της από τη Μάλαγα για τον περσινό ημιτελικό και να κλείσει θέση για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μάη.