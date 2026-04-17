Κουζμίνσκας: «Ευχαριστώ τους οπαδούς, το αξίζατε!»

Η ΑΕΚ προκρίθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά στο Final-Four του BCL, με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας να ευχαριστεί τον κόσμο της «Ένωσης».

Συγκεκριμένα ο πολύπειρος φόργουορντ της ΑΕΚ, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε στην πρόκριση της ομάδας του, ενώ επίσης αφιέρωσε τη νίκη στους οπαδούς.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας

«Τρίτη χρονιά με αυτόν τον σύλλογο. Η πρώτη σεζόν ήταν πιθανώς μια από τις πιο δύσκολες στην καριέρα μου για διάφορους λόγους.

Χαίρομαι πραγματικά που έμεινα παρά τα πάντα, γιατί τα επόμενα δύο χρόνια άξιζαν τον κόπο - ακόμα και με διαφορετική ομάδα και ρόλο, αλλά έφτασα δύο συνεχόμενες φορές στο Final Four του BCL. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος.

Ευχαριστώ τους οπαδούς. Το αξίζατε! Στιγμές σαν κι αυτή είναι για εσάς».