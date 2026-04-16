Μπράουν στο Gazzetta: «Είμαστε... σκύλοι και παλεύουμε, γεμίστε το γήπεδο και στη Μπανταλόνα»

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, Γκρεγκ Μπράουν μίλησε στο Gazzetta και κάλεσε τον κόσμο της ΑΕΚ να το... κάνει ξανά στη Μπανταλόνα, ενώ έδειξε την αγάπη του για τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, η εκπληκτική και ατσάλινη ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 και θα πάει να κάνει αυτό που δεν κατάφερε πέρυσι στη SUNEL Arena.

Η Ένωση σε ματς που είχε ξανά πρώτο σκόρερ τον Μπάρτλεϊ, έδειξε χαρακτήρα σε άλλο ένα ματς και πάει στο Final Four για την 4η ευρωκούπα της ιστοριας της. Κομβικός για την εξέλιξη της αναμέτρησης ήταν ο Γκρεγκ Μπράουν και η εμφάνιση του στο δεύτερο ημίχρονο σε άμυνα και επίθεση.

Είχε 11 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 13 στην αξιολόγηση. Μετά το τέλος και την μεγάλη πρόκριση μίλησε στο Gazzetta για το μυστικό της ΑΕΚ, το επιθετικό ταλέντο και την προσήλωση στην άμυνα, αλλά και την δίψα που έχει για διάκριση και κούπα στο BCL. Υποκλίθηκε στον Σάκοτα και ζήτησε από τον κόσμο να ακολουθήσει και στη Μπανταλόνα.

Πρώτα απ' όλα, Γκρέγκ, συγχαρητήρια. Ποιο είναι το μυστικό αυτής της ομάδας για να κάνει όλες αυτές τις ανατροπές και να προκριθεί στο Final Four; «Ξέρουμε πως όσο συνεχιζόταν το ματς και ο ρυθμός, βρίσκουμε ένα τρόπο να είμαστε μαζί, να αυξάνουμε την ένταση. Αυτό νομίζω πως μας κουβάλησε και μας βοήθησε στο δεύτερο ημίχρονο»

Πόσο δύσκολο είναι να παίξεις ενάντια στους παίκτες όπως ο Τζαμπάρι Πάρκερ, ο Ρίκι Ρούμπιο, ο Ανταμ Χάγκα, τόσο έμπειρους παίκτες; «Είναι πραγματικά υπέροχοι παίκτες, σκληροί παίκτες, ταλαντούχοι, έχουν εμπειρια και γνωρίζουν πώς να παίξουν. Ήταν δύσκολο για μένα αλλά με βοήθησαν οι συμπαίκτες μου να... κολλήσω και να βρω τους τρόπους. Ήταν υπέροχη στιγμή».

Θες να στείλεις κάποιο μήνυμα στους φίλους της ΑΕΚ για την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα; «Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ, εσας που μας βοηθήσατε σήμερα. Γεμίστε το γήπεδο και στη Μπανταλόνα. Θα σας χρειαστούμε».

Η ΑΕΚ έχει πολλούς ταλαντούχους παίκτες όπως εσύ, ο Γκρέι, ο Μπάρτλεϊ. Ήταν η επίθεση που σας έκανε να προκριθείτε ή έπαιξε ρόλο και η άμυνα; «Είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο. Ο Φρανκ, ο Ραϊκούαν, ο Νάναλι, εγώ. Δίνουμε προτεραιότητα στην άμυνα πριν την επίθεση. Πριν σκοράρεις, πρέπει να σταματήσεις τον αντίπαλο. Είμαστε... σκύλοι και πεινασμένοι. Έτοιμοι να παλέψουμε. Αυτό είναι το mindset μας».

Είπες τη λέξη «πεινασμένοι». Είστε αρκετά πεινασμένοι για να πάτε Μπανταλόνα και να σηκώσετε το τρόπαιο; «Σίγουρα. Το δεύτερο ματς δεν ήταν το καλύτερο ματς κόντρα στη Μπανταλόνα, αλλά ξέραμε τι να κάνουμε σήμερα. Να προετοιμαστούμε για το επόμενο ματς, βήμα-βήμα και να σηκώσουμε το τρόπαιο».

Ποια είναι η άποψη σου για τον Σάκοτα και ποια η συμβολή του: «Αγαπώ τον Σάκοτα, με βοηθάει. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει με κάθε τρόπο. Υπήρχαν δυσκολίες όπως γίνεται περίπλοκο στις πρώτες χρονιές των Αμερικάνων. Ήταν υπομονετικός, με βοήθησε. Ήταν παθιασμένες στιγμές. Είναι τόσο ευχάριστο να έχω τέτοιο προπονητή από την πρώτη μου σεζόν στην Ευρώπη. Με βοήθησε από την πρώτη στιγμή που είμαι εδώ. Αν το βλέπεις αυτό το video, κόουτς σε εκτιμώ».

Θα κρατήσεις κάποια τρελά καρφώματα για το Final Four; «Σε έχω, σε έχω, θα προσπαθήσω να το κάνω».

Cover photo: Χρήστος Ζωίδης