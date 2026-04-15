ΑΕΚ - Μπανταλόνα: O Xουάντσο φωτογραφήθηκε με φίλους της Ένωσης στο ημίχρονο
Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Μπανταλόνα για το Game 3 των προημιτελικών του Basketball Champions League σε μία αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα... τελικού, καθώς κρίνεται η πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.
Στο κατάμεστο γήπεδο βρέθηκε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και o Τζέριαν Γκραντ με την οικογένειά του που συνηθίζουν να παρακολουθούν ματς μαζί εκτός των υποχρεώσεών τους.
Μάλιστα ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού φωτογραφήθηκε με φίλους της Ένωσης στο ημίχρονο.
