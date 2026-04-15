Απολαμβάνει μπάσκετ στα ελληνικά γήπεδα ο Τάισον Γουόρντ όταν δεν έχει υποχρεώσεις με τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης των Πειραιωτών βρίσκεται στη SUNEL Arena και βλέπει από κοντά το Game 3 της ΑΕΚ με τη Μπανταλόνα.

Ο Γουόρντ ήταν και στο πρώτο ματς της σειράς στη SUNEL Arena, όταν η Ένωση είχε επικρατήσει με 87-84 των Ισπανών και πήρε προβάδισμα στη σειρά των playoffs του BCL.