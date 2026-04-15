ΑΕΚ - Μπανταλόνα: Ο Γουόρντ στη SUNEL Arena και στο Game 3
Απολαμβάνει μπάσκετ στα ελληνικά γήπεδα ο Τάισον Γουόρντ όταν δεν έχει υποχρεώσεις με τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης των Πειραιωτών βρίσκεται στη SUNEL Arena και βλέπει από κοντά το Game 3 της ΑΕΚ με τη Μπανταλόνα.
Ο Γουόρντ ήταν και στο πρώτο ματς της σειράς στη SUNEL Arena, όταν η Ένωση είχε επικρατήσει με 87-84 των Ισπανών και πήρε προβάδισμα στη σειρά των playoffs του BCL.
🦅💥 Και ο Τάισον Γουόρντ βρίσκεται στην Sunel Arena για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα!#aekbc pic.twitter.com/hlSRZB2nJa— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.