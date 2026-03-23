Σάκοτα: «Θα θέλαμε να πετύχει το πρότζεκτ FIBA/ NBA»

O Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε την τη στήριξη του στο εγχείρημα της FIBA με το NBA Europe κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, η εκπληκτική και ατσάλινη ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 και πάει στο Final Four για την 4η ευρωκούπα της ιστοριας της.

Η Ένωση είχε στο πλευρό της τον κόσμο της που λειτούργησε σαν τον έκτο παίκτη της και της έδωσε ώθηση για να επικρατήσει παλικαρίσια στο Game 3. Ο Ντράγκαν Σάκοτα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας και μίλησε και για το εγχείρημα του NBA Europe.

