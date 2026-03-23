Σάκοτα: «Θα θέλαμε να πετύχει το πρότζεκτ FIBA/ NBA»
Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, η εκπληκτική και ατσάλινη ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 και πάει στο Final Four για την 4η ευρωκούπα της ιστοριας της.
Η Ένωση είχε στο πλευρό της τον κόσμο της που λειτούργησε σαν τον έκτο παίκτη της και της έδωσε ώθηση για να επικρατήσει παλικαρίσια στο Game 3. Ο Ντράγκαν Σάκοτα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας και μίλησε και για το εγχείρημα του NBA Europe.
Αναλυτικά
«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, το προπονητικό σταφ, τους φιλάθλους μας, μας βοήθησαν να παίξουμε καλύτερη άμυνα στο δεύτερο μέρος και μέρος της επιτυχίας πηγαίνει σε αυτούς.
Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για τη FIBA ως οργανισμό. Είμαστε μία από τις ομάδες που στάθηκαν στο πλευρό της από την αρχή μέχρι και σήμερα. Θα θέλαμε πραγματικά κάποια μέρα να πετύχει αυτό το πρότζεκτ FIBA/NBA και να δούμε τη FIBA να επιστρέφει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από την EuroLeague και πριν ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα».
Για τον Κατσίβελη: «Περιμέναμε τον Κατσίβελη να επιστρέψει μετά από 15 ημέρες. Είναι ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες της ομάδας και περιμένουμε από έναν παίκτη που έχει παίξει σημαντικά παιχνίδια, να βοηθήσει την ομάδα σε κρίσιμες στιγμές και κυρίως αμυντικά».
Για την άμυνα της ΑΕΚ: «Έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια που έχουμε γυρίσει με την άμυνα των αλλαγών. Μας βγήκε ότι είχαμε σχεδιάσει. Οι ικανότητες του Ρούμπιο είναι τεράστιες επιθετικά και αμυντικά. Αυτός και ο Πάρκερ ήταν πρόβλημα στο τέλος, όμως τα καταφέραμε, οι 27 πόντοι που δεχθήκαμε στο δεύτερο μέρος τα λένε όλα».
