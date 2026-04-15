Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Τζέριαν Γκραντ βρέθηκαν στη SUNEL Arena για να παρακολουθήσουν τον «τελικό» της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα. To «παρών» έδωσε και ο Χαβιέ Ριμπάλτα.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Μπανταλόνα για το Game 3 των προημιτελικών του Basketball Champions League σε μία αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα... τελικού, καθώς κρίνεται η πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.

Το γήπεδο ήταν σχεδόν κατάμεστο με τους φίλους της Ένωσης να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Μάλιστα, στο Κλειστό Άνω Λιοσίων βρέθηκαν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και o Τζέριαν Γκραντ με την οικογένειά του που συνηθίζουν όταν δεν έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις να δίνουν το «παρών» σε άλλους αγώνες και όχι μόνο μπάσκετ.

Παράλληλα, τo «παρών» έδωσε και ο Τεχνικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΑΕΚ, Χαβιέ Ριμπάλτα.

