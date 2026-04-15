ΑΕΚ - Μπανταλόνα: Χουάντσο και Γκραντ βρέθηκαν στη SUNEL Arena
Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Μπανταλόνα για το Game 3 των προημιτελικών του Basketball Champions League σε μία αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα... τελικού, καθώς κρίνεται η πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.
Το γήπεδο ήταν σχεδόν κατάμεστο με τους φίλους της Ένωσης να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Μάλιστα, στο Κλειστό Άνω Λιοσίων βρέθηκαν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και o Τζέριαν Γκραντ με την οικογένειά του που συνηθίζουν όταν δεν έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις να δίνουν το «παρών» σε άλλους αγώνες και όχι μόνο μπάσκετ.
Παράλληλα, τo «παρών» έδωσε και ο Τεχνικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΑΕΚ, Χαβιέ Ριμπάλτα.
🦅💥 Χουάντσο και Γκράντ βρίσκονται στην Sunel Arena για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα #aekbc #paobc — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 15, 2026
