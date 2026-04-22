Μαζι με την ΑΕΚ στη Μπανταλόνα: Βάζει charter για τους φιλάθλους της

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε πως θα υπάρξει charter πτήση για την Βαρκελώνη και το Final Four του BCL, προκειμένου να διευκολυνουν τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στην Ισπανία.

Η ΑΕΚ προκρίθηκε στο Final Four και απέναντι στην Μάλαγα θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό, με την Ένωση να αναμένεται να έχει και τον κόσμο στο πλευρό της. Μάλιστα, η ΚΑΕ ανακοίνωσε πως θα βάλει charter για το ταξίδι αυτό, προκειμένου οι φίλοι της ομάδας να κάνουν πιο άνετα το ταξίδι για την Βαρκελώνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

BADALONA 7– 9 Μαΐου 2026

Η «Βασίλισσα» ταξιδεύει για Μπανταλόνα και σας περιμένει όλους να σταθείτε δίπλα της.

Όλοι μαζί, ταξιδεύουμε στη Μπανταλόνα και τη «βάφουμε» κιτρινόμαυρη.

Για τη διευκόλυνση των φιλάθλων η ΑΕΚ BC σε συνεργασία με το Happy Days Travel, διαθέτει Charter αλλά και ολοκληρωμένα πακέτα εκδρομής, με εξασφαλισμένα τα εισιτήρια αγώνων.

Δείτε παρακάτω το πλήρες πρόγραμμα και τα πακέτα:

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 7 Μαΐου 2026

1η ημέρα: 7 Μαΐου 2026

ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (Ξενάγηση πόλης) – ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ παρακολούθηση αγώνων

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση μας για τη Βαρκελώνη – με ναυλωμένη πτήση Charter της Sky Express (07:00 – 09:05). Με την άφιξή μας ακολουθεί η ξενάγηση στην πόλη όπου μέσα από την αρμονική συνύπαρξη της ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής θα εκτυλίσσονται οι ιστορικές στιγμές, που σφράγισαν την τωρινή εικόνα της σύγχρονης Βαρκελώνης. Θα ξεκινήσουμε από την Πλατεία Ισπανίας με το «Μαγικό Σιντριβάνι» κατηφορίζοντας στο λιμάνι της πόλης, όπου δεσπόζει το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, θα διασχίσουμε τη διάσημη πεζοδρομημένη λεωφόρο Ράμπλα και θα καταλήξουμε στην Πλατεία της Καταλονίας, για να περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, όπου δεσπόζει ο γοτθικός Καθεδρικός Ναός του Τιμίου Σταυρού και της Αγίας Ευλαλίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, παραλαβή δωματίων και άμεση αναχώρηση για τη Μπανταλόνα για την παρακολούθηση αγώνων. Μετά τη λήξη επιστροφή στο ξενοδοχείο διαμονής, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: 8 Μαΐου 2026

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – Ελεύθερη ημέρα

Πρωινό στο ξενοδοχείο και στον ελεύθερο χρόνο σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Πάρκο Γκουέλ ένα εμβληματικό πάρκο στη Βαρκελώνη, σχεδιασμένο από τον Αντόνι Γκαουντί το οποίο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO (από το 1984). Είναι γνωστό για τις οργανικές μορφές, τα πολύχρωμα ψηφιδωτά και την πανοραμική θέα της πόλης από το λόφο του Καρμέλο. Στη συνέχεια επισκεφτείτε την περίφημη κεντρική αγορά La Boqueria, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τα διάσημα ισπανικά αλλαντικά, το περίφημο Jamon Pata Negra, εξωτικά φρούτα, καθώς και να απολαύσετε φρέσκα ψάρια και tapas. Επισκεφθείτε, επίσης, το μουσείο του σπουδαιότερου ζωγράφου του 20ού αιώνα, του Πάμπλο Πικάσο, ή το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης MOCO, το ξακουστό γήπεδο Camp Nou, που αποτελεί έδρα της F.C.Barcelona.

Το βράδυ προτείνουμε να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό της παραδοσιακής παράστασης Flamenco.

*για όσους επιλέξουν διαμονή εκτός πόλης θα υπάρχει μεταφορά προς το κέντρο της πόλης στις 10:00 και αντίστοιχα επιστροφή προς το ξενοδοχείο στις 20:00.

3η ημέρα: 09 Μαΐου 26

Βαρκελώνη – ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ παρακολούθηση αγώνων

Πρωινό στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος μέχρις τις 15.00 όπου ακολουθεί μεταφορά με τις αποσκευές μας στο γήπεδο της Μπανταλόνα για την παρακολούθηση των τελικών αγώνων. Μετά τη λήξη αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης απ’ όπου ακολουθεί η επιστροφή με ναυλωμένη πτήση τσάρτερ της Sky Express.

Hotel Oasis Park Splash 4* OR Hotel Caprici Beach & Spa 4* OR Similar

Τιμή / άτομο σε δίκλινο – τρίκλινο 1250 €

Τιμή σε μονόκλινο 1350 €

Hotel B&B Barcelona Viladecans 3* OR Hotel Acta Sant Just 4* OR Similar

Τιμή / άτομο σε δίκλινο – τρίκλινο 1380 €

Τιμή σε μονόκλινο 1580 €

Hotel Derby Barcelona 4* OR Similar

Τιμή / άτομο σε δίκλινο – τρίκλινο 1500 €

Τιμή σε μονόκλινο 1750 €

Γενικά η παραλαβή των δωματίων στα ξενοδοχεία πραγματοποιείται μετά τις 15.00 και παραδίδονται πριν τις 12.00μ.μ. ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ταξιδιωτών.

Περιλαμβάνονται:

· Αεροπορικά εισιτήρια με ναυλωμένη απευθείας πτήση της Sky Express.

· Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.

· 1 παραδοτέα βαλίτσα έως 20 κιλά και μια χειραποσκευή έως 8 κιλά.

· Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

· Διαμονή (02) διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* ή 4* της επιλογής σας.

· (02) πρωινά σε μπουφέ εντός των ξενοδοχείων.

· Εκδρομές, περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.

· Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου μας.

· Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

· Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται:

· Το κόστος των εισιτήριων για τους αγώνες 07 & 09 Μαΐου (τιμές εισιτηρίων 75 – 135 – 200 ευρώ + service fee/6%)

· Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων

· Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Για κρατήσεις και λοιπές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Happy Days Travel στα τηλέφωνα 2107621330-1 και στο email: [email protected]