Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον άλλοτε παίκτη του, Κέβιν Πάντερ.

Ο Κέβιν Πάντερ είχε ένα επιτυχημένο πέρασμα από την ΑΕΚ το 2018, καθώς, υπό τις οδηγίες του Ντράγκαν Σάκοτα, κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στην Κρήτη, αλλά και το BCL στην Αθήνα.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη Mozzart για τον Κέβιν Πάντερ και την παρουσία του στην ΑΕΚ, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανό ως έναν εκ των αγαπημένων του παικτών.

«Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους παίκτες με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Έξυπνος, επαγγελματίας, απλά ένας σπουδαίος άνθρωπος», είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα και πρόσθεσε:

«Θέλαμε να φτιάξουμε μια καλή ομάδα επειδή ξέραμε ότι το Final 4 του Champions League θα γινόταν στην Αθήνα. Πριν από αυτό, ο Κέβιν έπαιζε στην Πολωνία επειδή προφανώς κάποιος δεν τον είχε παρακολουθήσει αρκετά καλά. Δεν είμαι σίγουρος πώς κατέληξε εκεί, επειδή έπαιζε ήδη στην Ελλάδα για τη Λαύρια. Επέμεινα σε αυτόν πάση θυσία. Υπήρχαν ακόμη και κάποιες επιλογές με παίκτες από το NBA, αλλά τον ήθελα απλώς και αποδείχθηκε μια εξαιρετική κίνηση.

Μαζί του κερδίσαμε τρόπαια, η καριέρα του ήταν πραγματικά πάντα σε ανοδική πορεία. Πέτυχε πολλά σημαντικά σουτ, είναι γεννημένος νικητής».