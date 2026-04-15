ΑΕΚ - Μπανταλόνα: Όμορφη ατμόσφαιρα με χαρτάκια στον... ουρανό της SUNEL Arena

ΑΕΚ - Μπανταλόνα: Όμορφη ατμόσφαιρα με χαρτάκια στον... ουρανό της SUNEL Arena

Εντυπωσιακή ήταν η ατμόσφαιρα στο τζάμπολ της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα με χιλιάδες χαρτάκια να αιωρούνται στη Sunel Arena μόλις σφυρλιχτηκε το τζάμπολ.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Μπανταλόνα για το Game 3 των προημιτελικών του Basketball Champions League σε μία αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα... τελικού, καθώς κρίνεται η πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.

Η Ένωση είχε προνοήσει για να είναι άκρως εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena και με τον κόσμο της σε ρόλο έκτου παίκτη που είχε γεμίσει το γήπεδο, φιλοδοξούσε να τα καταφέρει.

Μάλιστα, ειδικά χαρτάκια είχαν μοιραστεί σε όλες τις θέσεις στις κερκίδες και με το άκουσμα του σφυρίγματος του τζάμπολ, οι φίλαθλοι τα εκτόξευσαν στον ουρανό της SUNEL Arena δημιουργώντας φανταστικές εικόνες.

@Photo credits: eurokinissi
     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα