Ένα πανό των οπαδών της ΑΕΚ κλέβει την παράσταση στη SUNEL Arena και θυμίζει τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς κόντρα στην Άντερλεχτ που έχουν γίνει αγαπημένο μότο των κιτρινόμαυρων.

H AEK υποδέχεται την Μπανταλόνα στο Game 3 των playoffs του BCL (19:30, live Gazzetta ) στη SUNEL Arena και θέλει να πάρει την πρόκριση για να βρεθεί στο Final Four του BCL.

Ο Σάκοτα έχει όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους, αφού επέστρεψαν Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης και Κουζμίνσκας. Στη SUNEL Arena έχει σηκωθεί και ένα πανό που γράφει «Fight, believe, never give up» και φυσικά παραπέμπει στην ατάκα του Μάρκο Νίκολιτς, του προπονητή της Ένωσης στο ποδόσφαιρο.

Είναι από την ομιλία που είχε κάνει ο Σέρβος τεχνικός πριν το ματς με την Άντερλεχτ στα αποδυτήρια, στο ματς που κλείδωσε την συμμετοχή της ΑΕΚ στους ομίλους του Conference, με την Ένωση να βρίσκεται πλέον στους 8 και να δίνει μάχη αύριο στην Allwyn Arena για να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου ματς.