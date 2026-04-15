Η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπανταλόνα (19:30, live Gazzetta) στο ματς της σεζόν και ετοιμάζεται εντυπωσιακό σκηνικό στη SUNEL Arena.

Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Μπανταλόνα (15/04, 19: 30) στον... τελικό, στο Game 3 των play-offs του BCL και ο νικητής του ματς θα πάρει την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ (Original αλλά και μεμονωμένα) έδωσαν το «παρών» στην τελευταία προπόνηση πριν τον «τελικό», την Τρίτη 14 Απρίλη, αποθεώνοντας τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες και δίνοντας τους δύναμη για το μεγάλο ματς.

Η Ένωση έχει 7 νίκες σε 7 εντός έδρας προημιτελικούς στο BCL στην έδρα της και ο κόσμος της Βασίλισσας θα δημιουργήσει για άλλη μια φορά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena. Το γήπεδο θα είναι... ηφαίστειο όπως και πέρυσι στη σειρά με τη Ναντέρ και στο περσινό Final Four.

Στη SUNEL Arena ετοιμάζεται φοβερό σκηνικό, αφού έχουν τοποθετηθεί ήδη πάνω στα καθίσματα μαύρα και κίτρινα χαρτάκια για να τα σηκώσει ο κόσμος και να τα πετάξει πριν το τζάμπολ με σκοπό να δημιουργηθεί ένα όμορφο σκηνικό στο γήπεδο, με το sold out να πλησιάζει.