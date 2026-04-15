Δείτε την 12άδα της ΑΕΚ για τον... τελικό πρόκρισης κόντρα στη Μπανταλόνα (19:30).

H AEK υποδέχεται την Μπανταλόνα στο Game 3 των playoffs του BCL (19:30, live Gazzetta ) στη SUNEL Arena και θέλει να πάρει την πρόκριση για να βρεθεί στο Final Four του BCL.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα που αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Ένωσης στην προπόνηση της Τρίτης έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του για το σπουδαίοτερο ματς της σεζόν.

Επιστρέφουν μετά τους τραυματισμούς της οι Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης και Κουζμίνσκας. Σημαντικές επιστροφές σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Koυζμίνσκας, Αρσενόπουλος, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος.