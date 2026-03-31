Η Μπανταλόνα προπονήθηκε στο T-Center και ευχαρίστησε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για τη φιλοξενία.

Όπως έγινε γνωστό η Μπανταλόνα προπονήθηκε στο «Telekom Center Athens» και όχι στη SUNEL Arena ενόψει του πρώτου προημιτελικού με την ΑΕΚ (1/4, 19:30) στη σειρά best of three για το Basketball Champions League.

Λίγο αργότερα με χαρακτηριστική ανάρτηση δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για την παραχώρηση του T-Center γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Σημαίνει πολλά για εμάς που μας αφήσατε να προπονηθούμε σε αυτό το καταπληκτικό γήπεδο».

Η «πράσινη» ΚΑΕ απάντησε στους Καταλανούς εξηγώντας ότι «ήταν ευχαρίστησή μας. Πάντα χαρούμενοι να σας φιλοξενούμε»