Ο Ραϊκουάν Γκρέι ήταν εντυπωσιακός κόντρα στην Άλμπα και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας.

Η εντυπωσιακή ΑΕΚ έκανε το 6/6 στον όμιλο του BCL, πέρασε ως πρώτη και θα παίξει με πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά. Ο Ραϊκουάν Γκρέι κάνει πράματα και θάματα σε όλη τη διαδρομή, με την Ένωση να βρίσκεται στο +138 με εκείνον στο παρκέ. Μάλιστα ο βασικός power forward της Βασίλισσας είναι υποψήφιος MVP όπως και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Ο Γκρέι συμπερίληφθηκε και στην κορυφαία πεντάδα της αγωνιστικής για τα όσα έκανε κόντρα στην Άλμπα. Μέτρησε 24 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 7/10 σουτ, 10/10 βολές και 2 κλεψίματα, αλλά και 29 στην αξιολόγηση.

Έτσι βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα μαζί με τον Τιλί της Μάλαγα, τον Ράμσεϊ της Τριέστε, τον Λουκόσιους της Ρίτας και τον Σουμάτ της Νίμπουργκ. Σπουδαία σεζόν για τον Ραϊκουάν που κάνει τα πάντα στο παρκέ.