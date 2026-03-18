Δείτε τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ στα playoffs του BCL.

H αλύγιστη ΑΕΚ επικράτησε με 93-88 στην παράταση της Άλμπα και έτσι πήρε την πρώτη θέση του ομίλου αλλά και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Πλέον η Ένωση γνωρίζει τους υποψήφιους αντιπάλους της στους 8, δηλαδή κάποιον από τους δεύτερους των υπόλοιπων ομίλων.

Υποψήφιοι αντίπαλοι για την Βασίλισσα στους 8 είναι η Μπανταλόνα, η Γαλατάσαραϊ και η Νίμπουργκ. Η ΑΕΚ θα παίξει το πρώτο ματς στη SUNEL Arena, το δεύτερο εκτός και το τρίτο αν χρειαστεί στη SUNEL Arena.

Η Ένωση περιμένει την κλήρωση για να μάθει την αντίπαλο της. Είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 20 Μάρτη στη 13:00. Nα θυμίσουμε πως το Final Four θα γίνει στην Μπανταλόνα.