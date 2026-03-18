ΑΕΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι στα playoffs του BCL
H αλύγιστη ΑΕΚ επικράτησε με 93-88 στην παράταση της Άλμπα και έτσι πήρε την πρώτη θέση του ομίλου αλλά και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Πλέον η Ένωση γνωρίζει τους υποψήφιους αντιπάλους της στους 8, δηλαδή κάποιον από τους δεύτερους των υπόλοιπων ομίλων.
Υποψήφιοι αντίπαλοι για την Βασίλισσα στους 8 είναι η Μπανταλόνα, η Γαλατάσαραϊ και η Νίμπουργκ. Η ΑΕΚ θα παίξει το πρώτο ματς στη SUNEL Arena, το δεύτερο εκτός και το τρίτο αν χρειαστεί στη SUNEL Arena.
Η Ένωση περιμένει την κλήρωση για να μάθει την αντίπαλο της. Είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 20 Μάρτη στη 13:00. Nα θυμίσουμε πως το Final Four θα γίνει στην Μπανταλόνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.