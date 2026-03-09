Η ΑΕΚ κάνει πολύ όμορφα πράγματα επιθετικά στα τελευταία ματς της, έχοντας πλέον και ένα ρόστερ δίχως τραυματισμούς.

Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή κόντρα στον Προμηθέα και δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 102-85. Εξαιρετική και στις δύο μεριές του παρκέ, έφτασε τις 9 σερί νίκες στη Stoiximan GBL και πλέον έχει μπροστά της το κρίσιμο ματς με την Τόφας την Τετάρτη στη SUNEL Arena για το BCL.

Η Ένωση πέρασε ένα διάστημα μέσα στο σεζόν που βασιζόταν πολύ στην άμυνα, αφού ήθελε σιγά-σιγά να ενώσε τα κομμάτια στην επίθεση με τις προσθήκες των Νάναλι, Μπράουν και Φίζελ.

Στα τελευταία της παιχνίδια εντυπωσιάζει και στον επιθετικό τομέα, αν εξαιρέσουμε μόνο το ματς του Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό που αναγκάστηκε να παίξει δίχως point guard.

Η επίθεση σε υψηλό επίπεδο

Η ΑΕΚ έχει καταφέρει να βάλει 88+ πόντους στα 7 από τα τελευταία 9 ματς της. Πάει πολύ ψηλά το σκορ κάτι που την βοηθά να φτάσει σε νίκες. Σε αυτό το διάστημα έχει 8 νίκες και μόλις μια ήττα από τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο.

Παίζει όμορφο μπάσκετ, έχει μεγάλο αριθμό ασίστ στα ματς της, κυκλοφορεί σωστά τη μπάλα, έχει παίκτες με έφεση στο σκοράρισμα (Μπάρτλεϊ, Γκρέι, Νάναλι) και παίρνει πράγματα από όλους τους παίκτες του ρόστερ, ενώ η συνύπαρξη Μπράουν-Γκρέι έχει δέσει την άμυνα στη ρακέτα.

Ένα ρόστερ που είδαμε σε πλήρη σύνθεση κόντρα στον Προμηθεά, αφού για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν δεν είχε κάποιο παίκτη τραυματία. Μια εξέλιξη ενθαρρυντική για τον Σάκοτα και τον τρόπο που δούλευε όλη τη σεζόν, κρύβοντας τις απουσίες της ομάδας.

Η Ένωση λοιπόν πέτυχε 88 πόντους σε Καρδίτσα και Άλμπα, ενώ σταμάτησε στους 96 με τον Κολοσσό. Σκόραρε 93 με Τόφας και 83 με Μαρούσι, ενώ είχε 90 στο ματς του BCL με Καρδίτσα.

Ήταν εντυπωσιακή με 88 πόντους μέσα στη Πυλαία κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και το...κερασάκι οι 102 με Προμηθέα. Μοναδική παραφωνία αλλά με δικαιολογία την ποιότητα του αντιπάλου αλλά και τις ελλείψεις στα γκαρντ, η ήττα από Ολυμπιακό.

ΑΕΚ σημαίνει επίθεση και στα τελευταία παιχνίδια φαίνεται στο παρκέ αυτό. Η Βασίλισσα νιώθει καλά και είναι πανέτοιμη ενόψει των απαιτητικών ματς που έρχονται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ξεκίνημα στα δύσκολα κόντρα στην Τόφας την Τετάρτη στη SUNEL Arena σε ματς που η Ένωση θέλει ακόμα ένα βήμα για την πρωτιά στον όμιλο.