Η Τενερίφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάτι Μιλς ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Πάτι Μιλς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τενερίφη μέχρι το τέλος της τρέχουσα αγωνιστικής σεζόν.

Ο Αυστραλός πολύπειρος γκαρντ αφήνει το NBA όπου έπαιξε για 16 χρόνια και πλέον θα αγωνίζεται στην Ισπανία. Με 16 χρόνια παρουσίας στο NBA και 921 συμμετοχές, ο Μιλς μετρά 8,7 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο, με ποσοστό 38,5% πίσω από τα 6,75 και σχεδόν 20 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Παρότι εξέτασε το ενδεχόμενο της EuroLeguae, τόσο ο ίδιος, όσο και οι ομάδες επέλεξαν να μην τον ετνάξουν στο δυναμικό τους.

Στα 37 του χρόνια, ο Μιλς εκτελεί και χρέη general manager στο ανδρικό πρόγραμμα μπάσκετ του Πανεπιστημίου της Χαβάης. Στη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε συνολικά σε 29 παιχνίδια στο NBA, αγωνιζόμενος στους Γιούτα Τζαζ και τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Παράλληλα, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την εθνική Αυστραλίας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 είχε κατά μέσο όρο 16,5 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε σχεδόν 31 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Τενερίφη:



Υπάρχουν ονόματα που δεν χρειάζονται παρουσίαση...

Καλώς ήρθατε στο La Laguna Tenerife, Patty Mills! ◻

Καλώς ήρθατε, @Patty_Mills!