Ο Πάτι Μιλς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της EuroLeague, σύμφωνα με το «BasketNews» έχοντας ήδη προταθεί σε αρκετές ομάδες.

Ο Πάτι Μιλς εξετάζει σοβαρά το επόμενο βήμα της καριέρας του και, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το «BasketNews», η EuroLeague βρίσκεται ψηλά στη λίστα των επιλογών του. Ο έμπειρος Αυστραλός γκαρντ έχει προταθεί το τελευταίο διάστημα σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, την ώρα που οι σύλλογοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν νέους παίκτες έως τις 25 Φεβρουαρίου.

Στα 37 του χρόνια, ο Μιλς εκτελεί και χρέη general manager στο ανδρικό πρόγραμμα μπάσκετ του Πανεπιστημίου της Χαβάης. Στη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε συνολικά σε 29 παιχνίδια στο NBA, αγωνιζόμενος στους Γιούτα Τζαζ και τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Με 16 χρόνια παρουσίας στο NBA και 921 συμμετοχές, ο Μιλς μετρά 8,7 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο, με ποσοστό 38,5% πίσω από τα 6,75 και σχεδόν 20 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Παράλληλα, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την εθνική Αυστραλίας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 είχε κατά μέσο όρο 16,5 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε σχεδόν 31 λεπτά συμμετοχής.