Το Basketball Champions League ψήφισε τη φετινή φανέλα της ΑΕΚ ως την καλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ έχει την πιο όμορφη φανέλα σύμφωνα με το Basketball Champions League.

Συγκεκριμένα φέτος η διοργάνωση συμπληρώνει τα 10 χρόνια ζωής και αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στους οπαδούς να ψηφίσουν για την καλύτερη εμφάνιση που έχει φορεθεί ποτέ.

Η φετινή εμφάνιση της ΑΕΚ αναδείχθηκε η πιο όμορφη από τους οπαδούς, κερδίζοντας στον «τελικό» της φετινής της Γαλατάσαραϊ , της φετινής της Άλμπα, αλλά και της Μιπλμπάο του 2023.