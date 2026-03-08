ΑΕΚ: Ψηφίστηκε ότι έχει την πιο όμορφη φανέλα στην ιστορία του BCL

ΑΕΚ: Ψηφίστηκε ότι έχει την πιο όμορφη φανέλα στην ιστορία του BCL

Μπάρτλεϊ

bet365

Το Basketball Champions League ψήφισε τη φετινή φανέλα της ΑΕΚ ως την καλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ έχει την πιο όμορφη φανέλα σύμφωνα με το Basketball Champions League.

Συγκεκριμένα φέτος η διοργάνωση συμπληρώνει τα 10 χρόνια ζωής και αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στους οπαδούς να ψηφίσουν για την καλύτερη εμφάνιση που έχει φορεθεί ποτέ.

Η φετινή εμφάνιση της ΑΕΚ αναδείχθηκε η πιο όμορφη από τους οπαδούς, κερδίζοντας στον «τελικό» της φετινής της Γαλατάσαραϊ , της φετινής της Άλμπα, αλλά και της Μιπλμπάο του 2023.

Δείτε Επίσης

Λούκιτς: «Τεράστια προσωπικότητα ο Άταμαν»
lukic

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα