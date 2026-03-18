Η Καρδίτσα έφυγε με ψηλά το κεφάλι από την BCL, παίρνοντας τη νίκη στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» απέναντι στην Τόφας με 90-98.

Η ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου πάτησε γκάζι από το δεύτερο δεκάλεπτο και έφτασε στη νίκη με βροχή τριπόντων (16/30).

Η Καρδίτσα είχε 7 διψήφιους, με τον Χόρκλερ να μετρά 15 πόντους, τον Τζέφερσον 14, τον Μάντσεν άλλους τόσους, τον Δίπλαρο και τον Εστράδα από 13 και τους Κασελάκη, Καμαριανό απόν 10.

Οι Τούρκοι μπήκαν δυνατά στο ματς και, βρίσκοντας λύσεις από Καμπατσά και Μπλάζεβιτς, πήραν από νωρίς προβάδισμα (15-7 στο 5’), το οποίο διατήρησαν μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου (26-19). Στη δεύτερη περίοδο, οι Θεσσαλοί ανέβασαν στροφές επιθετικά, σημείωσαν 30 πόντους και πλησίασαν μέσα από το παιχνίδι στη ρακέτα με Κασσελάκη, Τζέφερσον και Χόρχλερ (38-36 στο 15’). Με τρίποντα των Εστράντα και Δίπλαρου, πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ (47-49). Στην τρίτη περίοδο, η Καρδίτσα ξέφυγε με ένα σερί πέντε τριπόντων από Καμπερίδη, Δίπλαρο και Καμαριανό, φτάνοντας στο +14 (52-66 στο 24’). Από εκεί και πέρα, διατήρησε τον έλεγχο, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά και έφτασε στη νίκη με 98-90, ολοκληρώνοντας θετικά την ευρωπαϊκή της πορεία.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 47-49, 61-79, 90-98