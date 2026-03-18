Τόφας - Καρδίτσα 90-98: Αποχωρεί από το BCL με ψηλά το κεφάλι
Η Καρδίτσα έφυγε με ψηλά το κεφάλι από την BCL, παίρνοντας τη νίκη στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» απέναντι στην Τόφας με 90-98.
Η ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου πάτησε γκάζι από το δεύτερο δεκάλεπτο και έφτασε στη νίκη με βροχή τριπόντων (16/30).
Η Καρδίτσα είχε 7 διψήφιους, με τον Χόρκλερ να μετρά 15 πόντους, τον Τζέφερσον 14, τον Μάντσεν άλλους τόσους, τον Δίπλαρο και τον Εστράδα από 13 και τους Κασελάκη, Καμαριανό απόν 10.
Τόφας - Καρδίτσα 90-98: Το ματς
Οι Τούρκοι μπήκαν δυνατά στο ματς και, βρίσκοντας λύσεις από Καμπατσά και Μπλάζεβιτς, πήραν από νωρίς προβάδισμα (15-7 στο 5’), το οποίο διατήρησαν μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου (26-19). Στη δεύτερη περίοδο, οι Θεσσαλοί ανέβασαν στροφές επιθετικά, σημείωσαν 30 πόντους και πλησίασαν μέσα από το παιχνίδι στη ρακέτα με Κασσελάκη, Τζέφερσον και Χόρχλερ (38-36 στο 15’). Με τρίποντα των Εστράντα και Δίπλαρου, πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ (47-49). Στην τρίτη περίοδο, η Καρδίτσα ξέφυγε με ένα σερί πέντε τριπόντων από Καμπερίδη, Δίπλαρο και Καμαριανό, φτάνοντας στο +14 (52-66 στο 24’). Από εκεί και πέρα, διατήρησε τον έλεγχο, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά και έφτασε στη νίκη με 98-90, ολοκληρώνοντας θετικά την ευρωπαϊκή της πορεία.
Τα δεκάλεπτα: 26-19, 47-49, 61-79, 90-98
