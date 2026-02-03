Σάκοτα: «Συγχαρητήρια στην ομάδα και τον κόσμο που ήρθε εδώ»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αποθέωσε τους παίκτες του και τον κόσμο της ΑΕΚ μετά τη νίκη επί της Τόφας.

Αλύγιστη ΑΕΚ και στην Τουρκία. Η Βασίλισσα έκανε την 9η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και επικράτησε με 93-90 στην έδρα της Τόφας για να πάει στο 3-0 και να ρίξει τους ηττημένους στο 1-2.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά το ματς έβγαλε το καπέλο και στον κόσμο που βρέθηκε στην Τουρκία για να στηρίξει την Ένωση.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα και τον κόσμο που ήρθε εδώ. Είναι μια μεγάλη νίκη γιατί τα παιχνίδια είναι λίγα στον όμιλο. Είναι σημαντικό που πήραμε τη νίκη. Μετά από δύο νίκες στην έδρα μας ήταν ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστούμε εκτός. Έχουμε 3 παιχνίδια μπροστά μας, πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε σοβαρά ώστε να έχουμε ένα καλό αβαντάζ μέχρι το παιχνίδι με την Άλμπα», ανέφερε.