Ο Τζέιμς Ναναλι... πολιορκήθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ μετά τη νίκη επί του Ηρακλή.

Συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία η ΑΕΚ. Η Ένωση νίκησε τον αξιόμαχο και άκρως ανταγωνιστικό Ηρακλή με 100-87 στη SUNEL Arena και αγκάλιασε την τρίτη θέση στη regular season της Stoiximan GBL.

Ο Τζέιμς Νάναλι ήταν απολαυστικός και τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε ένα ρεσιτάλ. Μετά το τέλος του ματς έγινε πόλος έλξης για τον κόσμο της Ένωσης.

Οι φίλαθλοι της Βασίλισσας, μικροί και μεγάλοι τον... πολιόρκησαν για φωτογραφίες και εκείνος δεν χάλασε χατίρι σε κανέναν. Φοβερή προσωπικότητα.

