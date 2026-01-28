ΑΕΚ: Έβαλε δίποντο και αποθεώθηκε ο Γιόβιτς!

Νίκος Καρφής
JOVIC_EUROKINISI
Ο Λούκα Γιόβιτς, αμέσως μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Άλμπα (88-80), ευστόχησε σε δίποντο και αποθεώθηκε από τον κόσμο της Ένωσης.

Σε ένα ματς θρίλερ, η αλύγιστη ΑΕΚ έλιωσε την Άλμπα στο... καζάνι της SUNEL Arena με 88-80 και πήγε στο 2-0 στον όμιλο του BCL. Στο 1-1 οι ηττημένοι. Επτά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις η Ένωση.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Λούκα Γιόβιτς που παρακολούθησε το παιχνίδι μαζί με τους συμπαίκτες του από το ποδοσφαιρικό τμήμα της Ένωσης, επιχείρησε να δοκιμάσει και τις ικανότητές του στο Μπάσκετ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ, πήρε την μπάλα στα χέρια του και ευστόχησε σε δίποντο που σούταρε, παίρνοντας την αποθέωση για ακόμη μία φορά από τον κόσμο.

Δείτε το βίντεο:

 

