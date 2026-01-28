Ο κόσμος και οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγύρισαν μαζί τη μεγάλη νίκη επί της Άλμπα στην... καυτή ατμόσφαιρα της Sunel Arena, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Την μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί της Άλμπα Βερολίνου με 88-80 στη SUNEL Arena.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έμεινε αήττητη μετά και την 2η αγωνιστική, με την Άλμπα και την Τόφας να ισοβαθμούν στο 1-1 και την Καρδίτσα να είναι η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη.

Κόσμος και παίκτες αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, πανηγύρισαν μαζί τη μεγάλη επικράτηση επί της γερμανικής ομάδα, κάνοντας ένα μικρό... πάρτι στη Sunel Arena.

Στο γήπεδο βρέθηκε και η ποδοσφαιρική ΑΕΚ, δείχνοντας τη στήριξη της στη μπασκετική. Μάνταλος, Νίκολιτς, Ριμπάλτα, Πήλιος, Βίντα, Μουκουντί, Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς αποθεώθηκαν από τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο. Νίκολιτς και Σάκοτα τιμήθηκαν και από τα παιδιά της Ακαδημίας σε μια όμορφη στιγμή.

Δείτε την αποθέωση του κόσμου με τους παίκτες: