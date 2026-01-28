ΑΕΚ: Τα Highlights της νίκης επί της Άλμπα

ΑΕΚ: Τα Highlights της νίκης επί της Άλμπα

Newsroom
aek_bc_eurokinisi
Οι καλύτερες φάσεις και τα highlights της νίκης της ΑΕΚ επί της Άλμπα, στην... καυτή ατμόσφαιρα της «Sunel Arena».

Σε ένα ματς θρίλερ η αλύγιστη ΑΕΚ έλιωσε την Άλμπα στο... καζάνι της SUNEL Arena με 88-80 και πήγε στο 2-0 στον όμιλο του BCL. Στο 1-1 οι ηττημένοι. Επτά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις η Ένωση.

Η ΑΕΚ, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να γυρίσει την αναμέτρηση και να πετύχει τη δεύτερη νίκη στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Μπάρτλεϊ, που τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους.

Δείτε τα highlights:

 

