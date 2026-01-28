Σάκοτα: «O κόσμος και εμείς, όλοι είμαστε ΑΕΚ»

O Nτράγκαν Σάκοτα αποθέωσε τον κόσμο της ΑΕΚ μετά τη νίκη επί της Άλμπα.

Σε ένα ματς θρίλερ, η αλύγιστη ΑΕΚ έλιωσε την Άλμπα στο... καζάνι της SUNEL Arena με 88-80 και πήγε στο 2-0 στον όμιλο του BCL. Στο 1-1 οι ηττημένοι. Επτά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις η Ένωση.

Ο Γιόβιτς που βρέθηκε στο γήπεδο μαζί με άλλα μέλη της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ έβαλε και το σουτάκι του μετά το τέλος του ματς.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα που αποθεώθηκε από τον κόσμο, ανταπέδωσε με δηλώσεις που έκανε, ενώ αναφέρθηκε άλλη μια φορά στο τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ.

«Δύσκολο, σημαντικό ματς, είχαμε απουσίες, παίξαμε με 3 γκαρντ σε όλο το παιχνίδι. Στο τέλος είχαμε ενέργεια να τελειώσουμε όπως πρέπει. Αυτή η ομάδα σουτάρει και τρέχει το γήπεδο τόσο γρήγορα που θέλει ενέργεια και αυτοσυγκέντρωση, ιδιαίτερα στις δεύτερες ευκαιρίες στα ριμπάουντ αντέξαμε. Είναι από τις πιο σημαντικές νίκες φέτος. Νικήσαμε, βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Ο κόσμος και εμείς όλοι είμαστε ΑΕΚ», ανέφερε αρχικά.

Για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Δεν έχω λόγια, εύχομαι ποτέ να μην συμβεί ξανά, σκέφτομαι μόνο τις οικογένειες, κουράγιο, είναι δύσκολες στιγμές»