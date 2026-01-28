ΑΕΚ: Η βαθμολογία μετά τη νίκη επί της Άλμπα
Η ΑΕΚ έκανε το 2/2 μετά και τη δεύτερη αγωνιστική των «16» του BCL και έμεινε μόνη πρώτη στην κατάταξη.
Την μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί της Άλμπα Βερολίνου με 88-80 στη SUNEL Arena.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έμεινε αήττητη μετά και την 2η αγωνιστική, με την Άλμπα και την Τόφας να ισοβαθμούν στο 1-1 και την Καρδίτσα να είναι η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη.
Η κατάταξη
- ΑΕΚ 2-0
- Άλμπα 1-1
- Τόφας 1-1
- Καρδίτσα 0-2
Τα αποτελέσματα (2η αγωνιστική)
Η επόμενη αγωνιστική (3η)
- Τόφας - ΑΕΚ (3/2, 19:00)
- Άλμπα - Καρδίτσα (4/2, 21:00)
