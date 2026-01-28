Η ΑΕΚ έκανε το 2/2 μετά και τη δεύτερη αγωνιστική των «16» του BCL και έμεινε μόνη πρώτη στην κατάταξη.

Την μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί της Άλμπα Βερολίνου με 88-80 στη SUNEL Arena.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έμεινε αήττητη μετά και την 2η αγωνιστική, με την Άλμπα και την Τόφας να ισοβαθμούν στο 1-1 και την Καρδίτσα να είναι η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη.

Η κατάταξη

ΑΕΚ 2-0 Άλμπα 1-1 Τόφας 1-1 Καρδίτσα 0-2

Τα αποτελέσματα (2η αγωνιστική)

Η επόμενη αγωνιστική (3η)