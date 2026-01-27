Καρδίτσα - Τόφας 79-93: Δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τους Τούρκους

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Η Καρδίτσα πάλεψε για περίπου ένα ημίχρονο απέναντι στην Τόφας, όμως δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στην συνέχεια την άκρος ποιοτική αντίπαλό της, γνωρίζοντας την ήττα με 79-93.

Η Καρδίτσα πάλεψε απέναντι στην Τόφας, όμως στο δεύτερο ημίχρονο η ποιότητα της τουρκικής ομάδας μίλησε, με την ελληνική ομάδα να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των αντιπάλων της και να γνωρίζει την ήττα με 79-93.

Η διαφορά στην τέταρτη περίοδο έφτασε ακόμη και στους 21 πόντους,με την Καρδίτσα εν τέλει να κάνει ένα μικρό ξέσπασμα και να μειώνει στο τελικό -14.

Ο Μπέσον με 22 πόντους και ο Μπλάζεβιτς με 19 ήταν οι κορυφαίοι της Τόφας, η οππία με 54% στα σουτ εντός παιδιάς ήταν δύσκολο να χάσει.

Ο Ντέμιεν Τζέφερσον με 15 πόντους και ο Άαρον Εστράδα με 13 ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για την Καρδίτσα, που μετά από δύο αγωνιστικές στη φάση των «16» είναι στο 0/2 στον τέταρτο όμιλο.

 

Καρδίτσα - Τόφας 79-93: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ισορροπία, με την Καρδίτσα να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα (14-10 στο 6’) χάρη στους Χόρχλερ και Τζέφερσον και να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 22-19. Στη δεύτερη περίοδο, η Τόφας εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά προβλήματα των Θεσσαλών, έτρεξε ένα 6-14 και προσπέρασε με 28-34, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +3 (46-49).

Στο δεύτερο μέρος, η αστοχία και τα φάουλ δεν επέτρεψαν στην Καρδίτσα να επιστρέψει στο ματς, με την Τόφας να ανοίγει τη διαφορά και να προηγείται με 62-75 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, παρά την ύστατη προσπάθεια των γηπεδούχων να μειώσουν, με τους Τούρκους να φτάνουν στη νίκη με 79-93.

  • Ο MVP... Ο Μπλάζεβιτς είχε 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, όμως ο Αϊζάια Γουέιλι με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 μπλοκ έκανε μεγάλη ζημιά στην Καρδίτσα.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ντέιμιεν Τζέφερσον είχε 15 πόντους (5/14 εντός παιδιάς) και 9 ριμπάουντ.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η Καρδίτσα ήταν πολύ άστοχη στα δίποντα με μόλις 11/33, γεγονός που δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από τον αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 46-49, 62-75, 79-93

Karditsa Iaponiki2FG3FGFTReboundsAST / STL / TOBLKFoulsEFF+/-
Player#MINPTSM/A%M/A%M/A%ODTASTSTLTOFFD
Aaron Estrada125:14134/850%0/40%5/5100%11241010012-9
Brandon Jefferson *224:5571/520%1/333.3%2/2100%0117150305-7
Noah Horchler *326:38112/366.7%2/450%1/1100%224010100142
El Ellis III418:49114/850%1/425%0/00%30322102010-17
Michail Liapis500:0000/00%0/00%0/00%00000000000
Thomas Zevgaras1100:0000/00%0/00%0/00%00000000000
Nikos Kamarianos1406:1300/00%0/00%0/00%01110000024
Leonidas Kaselakis2115:2780/10%2/633.3%2/2100%0112100107-17
Georgios Kamperidis *2220:2460/00%2/633.3%0/00%0111100405-4
Warren Washington *2323:2362/2100%0/00%2/450%33601103010-14
Damien Jefferson *2429:04152/825%3/650%2/366.7%45910203013-4
Alexander Madsen2509:5321/1100%0/00%0/00%1121110305-4
TOTAL200:007916/3644.4%11/3333.3%14/1782.4%151833198102190

Tofaş Bursa2FG3FGFTReboundsAST/STL/TOFouls
Team / CoachesM/A%M/A%M/A%ODTASTSTLTOBLKFCDEFF+/-
Παίκτης#MinPTS
Jordan Floyd019:58102/450.0%2/366.7%0/00%02211241216+7
Ozgur Cengiz200:1300/00%0/00%0/00%0000010000-
Alex Perez *324:5181/425.0%2/366.7%0/10%0221010005-2
Yigitcan Saybir *522:1163/650.0%0/10%0/00%1232010004-3
Isaiah Whaley623:17101/425.0%2/540.0%2/2100%24611251217+11
Efe Postel800:0000/00%0/00%0/00%00000000000
Tolga Gecim1519:0151/1100%1/1100%0/00%15690100019+8
Lynn Kidd2108:4321/250.0%0/00%0/00%1120000003-5
Maxwell Lewis *2219:5363/3100%0/10%0/00%11222020013+7
Marek Blazevic *2525:50197/977.8%0/00%5/683.3%52720401024+25
Hugo Besson3023:09223/475.0%4/757.1%4/4100%05500300021+13
Furkan Korkmaz *-12:5551/520.0%1/250.0%0/00%00000200000
Team / Coaches13400100000
Total200:009323/4254.8%12/2352.2%11/1384.6%122739184197

     

