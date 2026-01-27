Η Καρδίτσα πάλεψε για περίπου ένα ημίχρονο απέναντι στην Τόφας, όμως δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στην συνέχεια την άκρος ποιοτική αντίπαλό της, γνωρίζοντας την ήττα με 79-93.

Η διαφορά στην τέταρτη περίοδο έφτασε ακόμη και στους 21 πόντους,με την Καρδίτσα εν τέλει να κάνει ένα μικρό ξέσπασμα και να μειώνει στο τελικό -14.

Ο Μπέσον με 22 πόντους και ο Μπλάζεβιτς με 19 ήταν οι κορυφαίοι της Τόφας, η οππία με 54% στα σουτ εντός παιδιάς ήταν δύσκολο να χάσει.

Ο Ντέμιεν Τζέφερσον με 15 πόντους και ο Άαρον Εστράδα με 13 ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για την Καρδίτσα, που μετά από δύο αγωνιστικές στη φάση των «16» είναι στο 0/2 στον τέταρτο όμιλο.

Καρδίτσα - Τόφας 79-93: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ισορροπία, με την Καρδίτσα να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα (14-10 στο 6’) χάρη στους Χόρχλερ και Τζέφερσον και να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 22-19. Στη δεύτερη περίοδο, η Τόφας εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά προβλήματα των Θεσσαλών, έτρεξε ένα 6-14 και προσπέρασε με 28-34, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +3 (46-49).

Στο δεύτερο μέρος, η αστοχία και τα φάουλ δεν επέτρεψαν στην Καρδίτσα να επιστρέψει στο ματς, με την Τόφας να ανοίγει τη διαφορά και να προηγείται με 62-75 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, παρά την ύστατη προσπάθεια των γηπεδούχων να μειώσουν, με τους Τούρκους να φτάνουν στη νίκη με 79-93.

Ο MVP ... Ο Μπλάζεβιτς είχε 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, όμως ο Αϊζάια Γουέιλι με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 μπλοκ έκανε μεγάλη ζημιά στην Καρδίτσα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η Καρδίτσα ήταν πολύ άστοχη στα δίποντα με μόλις 11/33, γεγονός που δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από τον αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 46-49, 62-75, 79-93

Karditsa Iaponiki 2FG 3FG FT Rebounds AST / STL / TO BLK Fouls EFF +/- Player # MIN PTS M/A % M/A % M/A % O D T AST STL TO F FD Aaron Estrada 1 25:14 13 4/8 50% 0/4 0% 5/5 100% 1 1 2 4 1 0 1 0 0 12 -9 Brandon Jefferson * 2 24:55 7 1/5 20% 1/3 33.3% 2/2 100% 0 1 1 7 1 5 0 3 0 5 -7 Noah Horchler * 3 26:38 11 2/3 66.7% 2/4 50% 1/1 100% 2 2 4 0 1 0 1 0 0 14 2 El Ellis III 4 18:49 11 4/8 50% 1/4 25% 0/0 0% 3 0 3 2 2 1 0 2 0 10 -17 Michail Liapis 5 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thomas Zevgaras 11 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nikos Kamarianos 14 06:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4 Leonidas Kaselakis 21 15:27 8 0/1 0% 2/6 33.3% 2/2 100% 0 1 1 2 1 0 0 1 0 7 -17 Georgios Kamperidis * 22 20:24 6 0/0 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 4 0 5 -4 Warren Washington * 23 23:23 6 2/2 100% 0/0 0% 2/4 50% 3 3 6 0 1 1 0 3 0 10 -14 Damien Jefferson * 24 29:04 15 2/8 25% 3/6 50% 2/3 66.7% 4 5 9 1 0 2 0 3 0 13 -4 Alexander Madsen 25 09:53 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 3 0 5 -4 TOTAL 200:00 79 16/36 44.4% 11/33 33.3% 14/17 82.4% 15 18 33 19 8 10 2 19 0