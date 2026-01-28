ΑΕΚ: Η αγκαλιά Σάκοτα - Νίκολιτς και η αποθέωση από τον κόσμο

ΑΕΚ: Η αγκαλιά Σάκοτα - Νίκολιτς και η αποθέωση από τον κόσμο

Νίκος Καρφής
nikolic_sakota_eurokinisi
Ο Ντράγκαν Σάκοτα είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τον Μάρκο Νίκολιτς, που βρέθηκε στη «Sunel Arena» να παρακολουθήσει το ΑΕΚ - Άλμπα.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Άλμπα, για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των 16 του Basketball Champions League.

Το «παρών» στη «Sunel Arena», έδωσε και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν τους παίκτες της ΑΕΚ.
Ξεχωριστή ήταν η στιγμή όταν εμφανίστηκε στο παρκέ ο τεχνικός της Ένωσης στο ποδόσφαιρο, Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος προπονητής συναντήθηκε με τον συμπατριώτη του Ντράγκαν Σάκοτα στο κέντρο του γηπέδου πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, με αμφότερους να δέχονται από μια ανθοδέσμη από τα παιδιά των ακαδημιών.
Στη συνέχεια οι δύο άνδρες, χειροκροτήθηκαν από το κοινό, με τους οπαδούς να αποθεώνουν τους Σέρβους προπονητές του συλλόγου.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

 

@Photo credits: eurokinissi, (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα