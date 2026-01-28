Ο Ντράγκαν Σάκοτα είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τον Μάρκο Νίκολιτς, που βρέθηκε στη «Sunel Arena» να παρακολουθήσει το ΑΕΚ - Άλμπα.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Άλμπα, για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των 16 του Basketball Champions League.

Το «παρών» στη «Sunel Arena», έδωσε και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν τους παίκτες της ΑΕΚ.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή όταν εμφανίστηκε στο παρκέ ο τεχνικός της Ένωσης στο ποδόσφαιρο, Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος προπονητής συναντήθηκε με τον συμπατριώτη του Ντράγκαν Σάκοτα στο κέντρο του γηπέδου πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, με αμφότερους να δέχονται από μια ανθοδέσμη από τα παιδιά των ακαδημιών.

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες, χειροκροτήθηκαν από το κοινό, με τους οπαδούς να αποθεώνουν τους Σέρβους προπονητές του συλλόγου.