Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η ΑΕΚ κόντρα στην Άλμπα (19:00). Ντεμπούτο ο Γκρεγκ Μπράουν.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Άλμπα για την 2η αγωνιστική της φάσης των 16 του BLC. Η Ένωση θα παραταχθεί κόντρα στους Γερμανούς με δύο σημαντικές απουσίες.

Ο λόγος για τον Τζέιμς Νάναλι που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση και η κατάσταση του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ώρες από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, αλλά και για τον Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος ακολουθεί πρόβλημα αποθεραπείας.

Ντεμπούτο θα κάνει ο Γκρεγκ Μπράουν με τη φανέλα της Βασίλισσας. Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν το τζάμπολ με την Άλμπα (19:00), ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Άνοιξε για ακόμη μια φορά στη σεζόν το πάνω διάζωμα του γηπέδου, προκειμένου να μπορέσει περισσότερος κόσμος να εισέλθει στο στάδιο και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες tων φιλάθλων της Ένωσης.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Φλιώνης, Χαραλαμπόπουλος, Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Σκορδίλης, Φίζελ, Αρσενόπουλος, Αρμς, Ιωάννου, Κουζμίνσκας και Μπράουν.