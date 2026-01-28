Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν το τζάμπολ με την Άλμπα (19:00), ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, βυθίζοντας στη θλίψη τη χώρα.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωση της έκανε γνωστό πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του ματς με την Άλμπα (19:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL, ως φόρος τιμής στη μνήμη των οπαδών της ομάδας της Θεσσαλονίκης που έχασαν τη ζωή τους.

Aναλυτικά

H AEK BC ανακοινώνει, ότι υπέβαλε χθες (Τρίτη, 27/01) αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής πριν από την έναρξη της αποψινής αναμέτρησης με Άλμπα Βερολίνου στη SUNEL Arena.

Πρόκειται για τον ελάχιστο φόρος τιμής στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αδικοχάθηκαν στη Ρουμανία καθ’ οδόν προς Γαλλία, όπου και ο αγώνας της αγαπημένης τους ομάδας.

To αίτημα έγινε αποδεκτό από το BCL.