ΑΕΚ: Μουκουντί και Μάνταλος «ζεσταίνουν» τον κόσμο για το ματς με την Άλμπα

madalos_moukoudi_

Μάνταλος και Μουκουντί καλούν τον κόσμο της ΑΕΚ να δώσει το «παρών» στη Sunel Arena για την ανμέτρηση του BCL με την Άλμπα Βερολίνου.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στο Basketball Champions League, καθώς την Τετάρτη στη «Sunel Arena», δίνει έναν κρίσιμο αγώνα απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου. Σύσσωμο και το ποδοσφαιρικό τμήμα των Κιτρινόμαυρών θα βρεθεί στα Άνω Λιόσια, στέλνοντας και μέσω των social media ένα μήνυμα στήριξης προς τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Ένωση στο επίσημο κανάλι της, ο Πέτρος Μάνταλος και ο Άρολντ Μουκουντί εμφανίζονται να παραλαμβάνουν φανέλες της «Βασίλισσας» με τα ονόματά τους, δηλώνοντας έτοιμοι να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ από τις εξέδρες του γηπέδου.

Highlight πάντως ήταν μια ατάκα του Μουκουντί, καθώς ο αμυντικός της ΑΕΚ ανέφερε χαρακτηριστικά πως όταν ήταν μικρός τον φώναζαν… Λεμπρόν Τζέιμς.

Δείτε το βίντεο της ΑΕΚ

 
     

