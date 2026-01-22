Ο Νίκος Καρφής γράφει για την νικηφόρα πρεμιέρα της ΑΕΚ στο BCL κόντρα στην αξιόμαχη Καρδίτσα και την ευκολία με την οποία η ομάδα του Σάκοτα παρουσιάζει νέους πρωταγωνιστές.

Σίγουρα δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις την ίδια ομάδα σε διάστημα λίγων ημερών. Ο Ντράγκαν Σάκοτα και οι παίκτες του το ήξεραν καλά πριν πατήσουν παρκέ το βράδυ της Τετάρτης για να κοντραριστούν ξανά με την Καρδίτσα.

Η ομάδα του Παπανικολόπουλου είναι καλά δουλεμένη. Σκληρό σύνολο που αξίζει όλα τα credits για την εμφάνιση, αφού η αλήθεια είναι πως δυσκόλεψε πολύ την ΑΕΚ για 35 λεπτά, πριν η Ένωση με την εμπειρία και την ποιότητα της πατήσει γκάζι και πάρει τη νίκη.

Η Βασίλισσα σε μια βραδιά που τα... χρειάστηκε είδε να βγαίνουν μπροστά νέοι πρωταγωνιστές, κάτι που δείχνει και το βάθος που υπάρχει στο ρόστερ. Σε ένα ματς που έκαναν ντεμπούτο οι Νάναλι και Φίζελ.

Ο «Λέκα» και ο captain έκαναν τη διαφορά

Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με ποιότητα, ταλέντο και βάθος στο ρόστερ. Για άλλη μια σεζόν αποτελεί μια από τις κορυφαίες ομάδες του BCL και θέλει να πάει πολύ μακριά, μέχρι το τέλος παρόλο που φέτος το επίπεδο είναι δυσκολότερο από πέρυσι με τόσες ισπανικές ομάδες να πρωταγωνιστούν.

Η Ένωση είναι μια ομάδα που βασιζόταν στον τομέα του σκοραρίσματος σε τρεις παίκτες. Τον Μπάρτλεϊ, τον Γκρέι και τον Σίλβα πριν φύγει. Όμως σε αρκετά ματς πάντα εμφανίζοταν και κάποιος άλλος για να βγει μπροστά και να γίνει x-factor.

Πότε ο Φλιώνης, πότε ο Κατσίβελης, πότε ο Χαραλαμπόπουλος, πότε ο Λεκαβίτσιους, πότε ο Σκορδίλης που δίνει τις μάχες του στη ρακέτα. Η ΑΕΚ έχει την ικανότητα να γεννά διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Είναι ωραίο πράγμα να έχει πολλά όπλα στη φαρέτρα σου.

Και σκεφτείτε και το επόμενο διάστημα που θα προσαρμοστούν καλύτερα οι Νάναλι και Φιζέλ, ενώ θα μπει και ο Μπράουν που είναι θηρίο στο κλουβί και ανυπομονεί.

Κόντρα στην Καρδιτσα λοιπόν η ΑΕΚ χρειάστηκε το κορυφαίο ματς με τη φανέλα της ομάδας από τον Λούκας Λεκαβίτσιους που σταμάτησε στους 28 πόντους και το έβλεπε σαν βαρέλι. Σε πολλές κρίσιμες στιγμές έδωσε τη λύση.

Από κοντά και ο αρχηγός Φλιώνης που αποθεώθηκε όταν χρεώθηκε με το 5ο φάουλ, με τον κόσμο να αναγνωρίζει την αξία του και την ψυχή που καταθέτει σε κάθε ματς. Ο captain τελείωσε με 15 πόντους και έπαιξε ξανά σπουδαίες άμυνες, κάνοντας τη ζωή δύσκολη στους αντιπάλους του. Χωρίς αυτούς τους δύο, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για την Ένωση στην πρεμιέρα.

To εμφατικό 35-14 στην 4η περίοδο

Για να έρθει η νίκη κόντρα στην Καρδίτσα, χρειάστηκε ένα απίθανο 4ο δεκάλεπτο της ΑΕΚ. Η Ένωση κράτησε την ψυχραιμία της, δεν αγχώθηκε που βρισκόταν πίσω στο σκορ. Δεν χάλασε το μυαλό της που η Καρδίτσα είχε συνεχώς απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που της έβαζε η ΑΕΚ. Δεν πτοήθηκε που η ομάδα του Παπανικολόπουλου προσπερνούσαν συνεχώς και έδειχναν ικανοί για ένα μεγάλο διπλό.

Η εμπειρία της ΑΕΚ στη διοργάνωση και η ποιότητα της έπαιξαν ρόλο στο να πατήσει γκάζι η ομάδα του Σάκοτα στην τελευταία περίοδο. Στα τελευταία πέντε λεπτά τα έκανε όλα σωστά σε άμυνα και επίθεση και έκλεισε την περίοδο με επιμέρους 35-14.

Αν δει κανείς το τελικό σκορ, δηλαδή το 88-73 θα πει πως η Ένωση έφτασε σε εύκολη νίκη. Ωστόσο όσοι είδαν το ματς ξέρουν καλά πως η Καρδίτσα έφτασε στα όρια της την Ένωση και την απείλησε με ήττα,

Μπράντον και Ντάμιεν Τζέφερσον ήταν εντυπωσιακοί στην προσπάθεια της ομάδας του, αλλά η σοβαρότητα της ΑΕΚ στο 4ο δεκάλεπτο και το φοβερό 35-13 έκανε τη διαφορά.

Η αποθέωση στον Σάκοτα και οι 15 πόντοι που βρήκε η Καρδίτσα από αιφνιδιασμό

Θέλω να σταθώ σε μια όμορφη στιγμή λίγο πριν το τέλος του ματς. Εκεί που όλος ο κόσμος που βρέθηκε στη SUNEL Arena παρά την κακοκαιρία, σηκώθηκε όρθιος και αποθέωσε τον Ντράγκαν Σάκοτα, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του.

Ο Σάλε το απόλαυσε και ευχαρίστησε τους φιλάθλους. Ένας σπουδαίος άνθρωπος για την ΑΕΚ, κάτι πολύ παραπάνω από ένας απλός προπονητής που προσφέρει ασφάλεια σε όλο τον οργανισμό, ενώ έχει τον απεριόριστο σεβασμό των παικτών. Θρύλος για τη Βασίλισσα!

Τέλος πρέπει να χτυπήσω και το... καμπανάκι και για την ευκολία με την οποία η Καρδίτσα έβρισκε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Οι Καρδιτσιώτες είχαν 15 πόντους από fast break, ενώ η ΑΕΚ μόλις 4. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί στο μέλλον. Πρέπει να προσέχεις για να... έχεις.

ΥΓ: Η ΑΕΚ παίζει ένα πολύ κρίσιμο ματς την επόμενη Τετάρτη με την Άλμπα και χρειάζεται τον κόσμο κοντά της να γεμίσει τη SUNEL Arena. Η Άλμπα έφυγε με το διπλό από την έδρα της Τόφας και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να το επαναλάβει στην Ελλάδα.

ΥΓ 1: Η Ένωση που είδε αρκετούς από τους παίκτες που έφερε κατά τη διάρκεια της σεζόν να ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξέρει καλά πως από εδώ και πέρα θα ανέβει επίπεδο όταν μπουν όλα τα... όπλα στη φαρέτρα. Φίζελ και Νάναλι έκαναν ντεμπούτο χωρίς ακόμα να είναι στο επίπεδο που θέλουν, κάτι που θα γίνει φυσικά μέσα από αγώνες και προπονήσεις. Και θα μπει και ο Μπράουν!