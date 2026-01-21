Μπορεί η ΑΕΚ να δυσκολεύτηκε πολύ (για 35 λεπτά) απέναντι στην αξιόμαχη Καρδίτσα, αλλά στο τέλος επικράτησε με 88-73 για να μπει με το... δεξί στη φάση των 16 του BCL σε ματς που έγινε στη SUNEL Arena.
Για τη Βασίλισσα ο Λεκαβίτσιους είχε 27 πόντους με 4 ασίστ, ο Φλιώνης είχε 15 πόντους με 4 ριμπάουντ και 17 πρόσθεσε ο Μπάρτλεϊ. Στον αντίποδα ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 19 πόντους.
Ντεμπούτο με τη φανέλα της Ένωσης έκανε τόσο ο Τζέιμς Νάναλι όσο και ο ΚιΣόν Φίζελ, τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.
ΑΕΚ - Καρδίτσα: Το ματς
Με τους Αρμς, Μπάρτλεϊ, Φλιώνη και Σκορδίλη η ΑΕΚ έκανε ενα γρήγορο 10-0 στο 3΄, αναγκάζοντας τον Παπανικολόπουλου να καλέσει timeout. Ο Γκρέι σκόραρε για το 14-5 της Ένωσης στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Μπράντον Τζέφερσον ανέλαβε δράση, έφτασε τους 10 πόντους και η Καρδίτσα πέρασε μπροστά για το 14-15 στο 7'.
Η Καρδίτσα πέρασε πάλι μπροστά με το καλάθι του Ντάμιεν Τζέφερσον για το 26-28 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Η Καρδίτσα συνέχιζε να βάζει δύσκολα στην ΑΕΚ και με τον Δίπλαρο έκανε το 32-33, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο. O Φλιώνης με δύο βολές έγραψε το 34-35 .
Ο Φλιώνης έφτασε τους 12 πόντους στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και έκανε το 38-37 για την ΑΕΚ. Η Καρδίτσα με τον Μάντσεν έκανε το 42-44, αλλά ο Λεκαβίτσιους με 6 σερί πόντους έγραψε το 44-44. Ο Καμπερίδης ευστόχησε για τρεις για το 47-51 στο 27'. Ο Τζέφερσον έκανε το 49-56 φτάνοντας τους 15 πόντους.
Ο Λεκαβίτσιους έγραψε το 56-59 στο 31' και πήγε στους 18 πόντους. Ο Γκρέι με γκολ φάουλ έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ για το 60-59. Ο Μπάρτλεϊ έγραψε το 69-65, έξι λεπτά για το τέλος. Ο Λεκαβίτσιους και ο Φλιώνης έκαναν το 77-68 στο 36' αναγκάζοντας τον Παπανικολόπουλο να καλέσει timeout. Ο απίθανος Λεκαβίτσιους έφτασε τους 27 πόντους και έκανε το 83-70 για να κλειδώσει το ματς.
Ο Όμιλος
ΑΕΚ 1-0
Άλμπα 1-0
Καρδίτσα 0-1
Τόφας 0-1
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 34-37, 53-59,
MVP: Ο Λεκαβίτσιους τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους και 4 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 19 αλλά δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 10/17 σουτ του Λεκαβίτσιους.
|0
|Ράι Κουάν Γκρέι *
|32:34
|13
|5/9
|55.56%
|5/8
|62.5%
|0/1
|0%
|3/3
|100%
|2
|6
|8
|4
|4
|3
|0
|2
|14
|20
|1
|Γάιος Σκορδίλης *
|11:59
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|10
|7
|8
|Δημήτρης Φλιώνης *
|19:42
|15
|5/6
|83.33%
|4/5
|80%
|1/1
|100%
|4/4
|100%
|0
|4
|4
|3
|5
|1
|0
|0
|19
|20
|10
|Κίσον Φίζελ
|09:01
|5
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|1
|1
|-9
|9
|11
|Λούκας Λεκαβίτσιους
|27:01
|28
|10/17
|58.82%
|8/13
|61.54%
|2/4
|50%
|6/7
|85.71%
|2
|1
|3
|4
|2
|1
|0
|0
|8
|26
|21
|Μιντάουγκας Κουζμίνσκας
|12:41
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|-1
|22
|Τζέιμς Νάναλι
|06:16
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|0
|3
|0
|0
|1
|-2
|24
|Βασίλης Ιωάννου
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|Φρανκ Μπάρτλεϊ *
|35:44
|17
|5/11
|45.45%
|1/3
|33.33%
|4/8
|50%
|3/3
|100%
|0
|3
|3
|4
|1
|3
|2
|1
|17
|18
|33
|Άδωνις Άρμς *
|21:44
|5
|2/7
|28.57%
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|4
|?
|Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
|23:18
|3
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|2
|0
|14
|5
|TOTAL
|200
|88
|31/60
|51.67%
|24/40
|60%
|7/20
|35%
|19/22
|86.36%
|8
|23
|31
|19
|15
|12
|7
|6
|2
|Μπράντον Τζέφερσον *
|33:38
|19
|5/12
|41.7%
|2/3
|66.7%
|3/9
|33.3%
|6/7
|85.7%
|0
|2
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|-15
|19
|3
|Νόα Χόρτσλερ
|25:19
|11
|5/7
|71.4%
|4/6
|66.7%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|0
|2
|0
|2
|0
|-8
|16
|5
|Ελ Έλις III *
|15:12
|3
|1/5
|20%
|0/2
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|-12
|2
|7
|Λεωνίδας Κασελάκης *
|21:07
|5
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|4
|0
|0
|0
|-17
|4
|10
|Γουόρεν Ουάσινγκτον *
|10:18
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|3
|4
|0
|0
|-17
|2
|11
|Μιχαήλ Λιάπης
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Θωμάς Ζευγαράς
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Νικόλαος Δίπλαρος
|20:29
|4
|1/7
|14.3%
|0/2
|0%
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|3
|2
|2
|1
|0
|-14
|0
|22
|Γεώργιος Καμπερίδης
|17:01
|6
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|9
|4
|23
|Αλεξάντερ Μάντσεν
|23:16
|6
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|5
|6
|1
|5
|1
|2
|1
|12
|15
|ΣΥΝΟΛΟ
|200
|73
|31/60
|51.7%
|24/40
|60%
|7/20
|35%
|19/22
|86.4%
|6
|22
|28
|14
|27
|15
|8
|2
