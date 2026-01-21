Η ΑΕΚ τα... χρειάστηκε κόντρα στην Καρδίτσα για 35 λεπτά, αλλά επικράτησε με 88-73, έχοντας κορυφαίο τον εντυπωσιακό Λεκαβίτσιους στο ντεμπούτο Νάναλι και Φίζελ.

Μπορεί η ΑΕΚ να δυσκολεύτηκε πολύ (για 35 λεπτά) απέναντι στην αξιόμαχη Καρδίτσα, αλλά στο τέλος επικράτησε με 88-73 για να μπει με το... δεξί στη φάση των 16 του BCL σε ματς που έγινε στη SUNEL Arena.

Για τη Βασίλισσα ο Λεκαβίτσιους είχε 27 πόντους με 4 ασίστ, ο Φλιώνης είχε 15 πόντους με 4 ριμπάουντ και 17 πρόσθεσε ο Μπάρτλεϊ. Στον αντίποδα ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 19 πόντους.

Ντεμπούτο με τη φανέλα της Ένωσης έκανε τόσο ο Τζέιμς Νάναλι όσο και ο ΚιΣόν Φίζελ, τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

ΑΕΚ - Καρδίτσα: Το ματς

Με τους Αρμς, Μπάρτλεϊ, Φλιώνη και Σκορδίλη η ΑΕΚ έκανε ενα γρήγορο 10-0 στο 3΄, αναγκάζοντας τον Παπανικολόπουλου να καλέσει timeout. Ο Γκρέι σκόραρε για το 14-5 της Ένωσης στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Μπράντον Τζέφερσον ανέλαβε δράση, έφτασε τους 10 πόντους και η Καρδίτσα πέρασε μπροστά για το 14-15 στο 7'.

Η Καρδίτσα πέρασε πάλι μπροστά με το καλάθι του Ντάμιεν Τζέφερσον για το 26-28 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Η Καρδίτσα συνέχιζε να βάζει δύσκολα στην ΑΕΚ και με τον Δίπλαρο έκανε το 32-33, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο. O Φλιώνης με δύο βολές έγραψε το 34-35 .

Ο Φλιώνης έφτασε τους 12 πόντους στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και έκανε το 38-37 για την ΑΕΚ. Η Καρδίτσα με τον Μάντσεν έκανε το 42-44, αλλά ο Λεκαβίτσιους με 6 σερί πόντους έγραψε το 44-44. Ο Καμπερίδης ευστόχησε για τρεις για το 47-51 στο 27'. Ο Τζέφερσον έκανε το 49-56 φτάνοντας τους 15 πόντους.

Ο Λεκαβίτσιους έγραψε το 56-59 στο 31' και πήγε στους 18 πόντους. Ο Γκρέι με γκολ φάουλ έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ για το 60-59. Ο Μπάρτλεϊ έγραψε το 69-65, έξι λεπτά για το τέλος. Ο Λεκαβίτσιους και ο Φλιώνης έκαναν το 77-68 στο 36' αναγκάζοντας τον Παπανικολόπουλο να καλέσει timeout. Ο απίθανος Λεκαβίτσιους έφτασε τους 27 πόντους και έκανε το 83-70 για να κλειδώσει το ματς.

Ο Όμιλος

ΑΕΚ 1-0

Άλμπα 1-0

Καρδίτσα 0-1

Τόφας 0-1

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 34-37, 53-59,

MVP: Ο Λεκαβίτσιους τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους και 4 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 19 αλλά δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 10/17 σουτ του Λεκαβίτσιους.

AEK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Ράι Κουάν Γκρέι * 32:34 13 5/9 55.56% 5/8 62.5% 0/1 0% 3/3 100% 2 6 8 4 4 3 0 2 14 20 1 Γάιος Σκορδίλης * 11:59 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 2 0 0 1 10 7 8 Δημήτρης Φλιώνης * 19:42 15 5/6 83.33% 4/5 80% 1/1 100% 4/4 100% 0 4 4 3 5 1 0 0 19 20 10 Κίσον Φίζελ 09:01 5 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 3 3 0 0 0 1 1 -9 9 11 Λούκας Λεκαβίτσιους 27:01 28 10/17 58.82% 8/13 61.54% 2/4 50% 6/7 85.71% 2 1 3 4 2 1 0 0 8 26 21 Μιντάουγκας Κουζμίνσκας 12:41 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 -1 22 Τζέιμς Νάναλι 06:16 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 3 0 0 1 -2 24 Βασίλης Ιωάννου 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Φρανκ Μπάρτλεϊ * 35:44 17 5/11 45.45% 1/3 33.33% 4/8 50% 3/3 100% 0 3 3 4 1 3 2 1 17 18 33 Άδωνις Άρμς * 21:44 5 2/7 28.57% 2/5 40% 0/2 0% 1/1 100% 2 0 2 0 0 0 1 1 3 4 ? Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 23:18 3 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 1 1 1 2 0 14 5 TOTAL 200 88 31/60 51.67% 24/40 60% 7/20 35% 19/22 86.36% 8 23 31 19 15 12 7 6