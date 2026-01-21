ΑΕΚ - Καρδίτσα 88-73: Ο απίθανος Λεκαβίτσιους τη... λύγισε στο ντεμπούτο Νάναλι-Φίζελ

Επιμέλεια:  Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ τα... χρειάστηκε κόντρα στην Καρδίτσα για 35 λεπτά, αλλά επικράτησε με 88-73, έχοντας κορυφαίο τον εντυπωσιακό Λεκαβίτσιους στο ντεμπούτο Νάναλι και Φίζελ.

Μπορεί η ΑΕΚ να δυσκολεύτηκε πολύ (για 35 λεπτά) απέναντι στην αξιόμαχη Καρδίτσα, αλλά στο τέλος επικράτησε με 88-73 για να μπει με το... δεξί στη φάση των 16 του BCL σε ματς που έγινε στη SUNEL Arena.

Για τη Βασίλισσα ο Λεκαβίτσιους είχε 27 πόντους με 4 ασίστ, ο Φλιώνης είχε 15 πόντους με 4 ριμπάουντ και 17 πρόσθεσε ο Μπάρτλεϊ. Στον αντίποδα ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 19 πόντους.

Ντεμπούτο με τη φανέλα της Ένωσης έκανε τόσο ο Τζέιμς Νάναλι όσο και ο ΚιΣόν Φίζελ, τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

ΑΕΚ - Καρδίτσα: Το ματς

Με τους Αρμς, Μπάρτλεϊ, Φλιώνη και Σκορδίλη η ΑΕΚ έκανε ενα γρήγορο 10-0 στο 3΄, αναγκάζοντας τον Παπανικολόπουλου να καλέσει timeout. Ο Γκρέι σκόραρε για το 14-5 της Ένωσης στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Μπράντον Τζέφερσον ανέλαβε δράση, έφτασε τους 10 πόντους και η Καρδίτσα πέρασε μπροστά για το 14-15 στο 7'.

Η Καρδίτσα πέρασε πάλι μπροστά με το καλάθι του Ντάμιεν Τζέφερσον για το 26-28 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Η Καρδίτσα συνέχιζε να βάζει δύσκολα στην ΑΕΚ και με τον Δίπλαρο έκανε το 32-33, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο. O Φλιώνης με δύο βολές έγραψε το 34-35 .

Ο Φλιώνης έφτασε τους 12 πόντους στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και έκανε το 38-37 για την ΑΕΚ. Η Καρδίτσα με τον Μάντσεν έκανε το 42-44, αλλά ο Λεκαβίτσιους με 6 σερί πόντους έγραψε το 44-44. Ο Καμπερίδης ευστόχησε για τρεις για το 47-51 στο 27'. Ο Τζέφερσον έκανε το 49-56 φτάνοντας τους 15 πόντους.

Ο Λεκαβίτσιους έγραψε το 56-59 στο 31' και πήγε στους 18 πόντους. Ο Γκρέι με γκολ φάουλ έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ για το 60-59. Ο Μπάρτλεϊ έγραψε το 69-65, έξι λεπτά για το τέλος. Ο Λεκαβίτσιους και ο Φλιώνης έκαναν το 77-68 στο 36' αναγκάζοντας τον Παπανικολόπουλο να καλέσει timeout. Ο απίθανος Λεκαβίτσιους έφτασε τους 27 πόντους και έκανε το 83-70 για να κλειδώσει το ματς.

Ο Όμιλος

ΑΕΚ 1-0

Άλμπα 1-0

Καρδίτσα 0-1

Τόφας 0-1

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 34-37, 53-59,

MVP: Ο Λεκαβίτσιους τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους και 4 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 19 αλλά δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 10/17 σουτ του Λεκαβίτσιους.

AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Ράι Κουάν Γκρέι *32:34135/955.56%5/862.5%0/10%3/3100%268443021420
1Γάιος Σκορδίλης *11:5921/250%1/250%0/00%0/00%01112001107
8Δημήτρης Φλιώνης *19:42155/683.33%4/580%1/1100%4/4100%044351001920
10Κίσον Φίζελ09:0152/2100%2/2100%0/00%1/250%03300011-99
11Λούκας Λεκαβίτσιους27:012810/1758.82%8/1361.54%2/450%6/785.71%21342100826
21Μιντάουγκας Κουζμίνσκας12:4100/30%0/10%0/20%0/00%11200000-2-1
22Τζέιμς Νάναλι06:1600/10%0/00%0/10%0/00%000203001-2
24Βασίλης Ιωάννου00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
25Φρανκ Μπάρτλεϊ *35:44175/1145.45%1/333.33%4/850%3/3100%033413211718
33Άδωνις Άρμς *21:4452/728.57%2/540%0/20%1/1100%2020001134
?Βασίλης Χαραλαμπόπουλος23:1831/250%1/1100%0/10%1/250%02211120145
TOTAL2008831/6051.67%24/4060%7/2035%19/2286.36%8233119151276
Καρδίτσα ΙαπωνικήFG2PT FG3PT FGFTREB
#ΠαίκτεςΛΕΠΤΑΠΤΣM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2Μπράντον Τζέφερσον *33:38195/1241.7%2/366.7%3/933.3%6/785.7%02253120-1519
3Νόα Χόρτσλερ25:19115/771.4%4/666.7%1/1100%0/00%23502020-816
5Ελ Έλις III *15:1231/520%0/20%1/333.3%0/00%00033000-122
7Λεωνίδας Κασελάκης *21:0752/540%1/250%1/333.3%0/00%11204000-174
10Γουόρεν Ουάσινγκτον *10:1821/250%1/250%0/00%0/00%13413400-172
11Μιχαήλ Λιάπης00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12Θωμάς Ζευγαράς00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
14Νικόλαος Δίπλαρος20:2941/714.3%0/20%1/520%1/250%01132210-140
22Γεώργιος Καμπερίδης17:0162/450%0/00%2/450%0/00%0000400094
23Αλεξάντερ Μάντσεν23:1662/2100%2/2100%0/00%2/2100%156151211215
ΣΥΝΟΛΟ2007331/6051.7%24/4060%7/2035%19/2286.4%6222814271582
@Photo credits: INTIME
     

