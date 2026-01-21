Τα highlights και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην Καρδίτσα, για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ επικράτησε της Καρδίτσας με 88-73, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

Η Ένωση, έχοντας τον Λεκαβίτσιους με 27 πόντους και τον Φλιώνη με 15, που ήταν οι πρωταγωνιστές, κατάφερε να ξεκινήσει με το… δεξί στον όμιλό της και να πναηγύσει την πρώτη της νίκη.

Στο ματς έκαναν το ντεμπούτο τους τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της Ένωσης, οι Τζέιμς Νάναλι και ΚιΣόν Φίζελ.

Ο Νάναλι έμεινε στο παρκέ για έξι λεπτά και είχε 0/1 σουτ, 2 ασίστ, 3 λάθη και -1 στην αξιολόγηση. Πήρε ένα τρίποντο, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Ο Φίζελ έβαλε τους πρώτους του πόντους με την ΑΕΚ, αφού είχε 5 πόντους με 2/2 δίποντα και 1/2 βολές στα εννιά λεπτά που πάτησε παρκέ. Είχε 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, αλλά και 9 στην αξιολόγηση.

Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για την ΑΕΚ, το ματς με την Άλμπα (28/01, 19:00), στη Sunel Arena.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:



