Σάκοτα: «Να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας»

O Nτράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Προμηθέα το Σάββατο (12:45).

Στις επίσημες υποχρεώσεις επιστρέφει η ΑΕΚ με την επανέναρξη της Stoiximan GBL μετά τη διακοπή για το Κύπελλο Ελλάδος και τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας. H Ένωση φιλοξενεί τον Προμηθέα στις 7 Μάρτη (12:45) και θέλει να πάρει τη νίκη πριν την αναμέτρηση με την Τόφας στη SUNEL Arena την Τετάρτη,

Η Ένωση περιμένει και τους Δημήτρη Φλιώνη και Δημήτρη Κατσίβελη, με τον δεύτερο να έχει καλές πιθανότητες να αγωνιστεί στο ματς, αλλά και για τον δεύτερο να μην είναι απίθανο.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τους Πατρινούς και στάθηκε στο παρελθόν των συγκεκριμένων αναμετρήσεων.

«Την τελευταία διετία, που είμαι εδώ, τα ματς με αντίπαλο τον Προμηθέα, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ο Προμηθέας έχει πάντα ταλαντούχους παίκτες. Έχουν γίνει πολύ ωραία ματς μεταξύ μας… Το ίδιο ελπίζω να συμβεί και αύριο.

Εμείς δεν δώσαμε κάποιο φιλικό παιχνίδι το διάστημα της διακοπής, επομένως δε γνωρίζουμε τι αγωνιστικό ρυθμό θα έχουμε, αλλά σίγουρα πρέπει να τον βρούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι πλέον έχουμε μπροστά μας μαζεμένα σημαντικά ματς. Ελπίζουμε, ότι θα συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις που είχαμε πριν τη διακοπή, για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας», ανέφερε ο Σάλε.