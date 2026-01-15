Η Τόφας επικράτησε της Σολέ (83-82) και έγινε η τελευταία ομάδα που μπήκε στον όμιλο που θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και την Καρδίτσα.

ΑΕΚ και Καρδίτσα, έχουν περάσει στη φάση των «16» του Basketball Champions League» και θα βρεθούν στον ίδιο όμιλο.

Η τρίτη ομάδα που θα βρίσκεται είναι η Άλμπα Βερολίνου, την ώρα που οι τρεις ομάδες περίμεναν τον νικητή του ζευγαριού Τόφας - Σολέ, προκειμένου να ολοκληρωθεί το γκρουπ των τεσσάρων.

Η τούρκικη ομάδα, κατάφερε και επικράτησε με 84-82 και έτσι έγινε η 4η και τελευταία που θα βρεθεί στον όμιλο που βρίσκονται οι δύο ελληνικές ομάδες.

Αναλυτικά ο όμιλος:

ΑΕΚ

Άλμπα Βερολίνου

Τόφας

Καρδίτσα

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική

Τόφας - Άλμπα Βερολίνου

ΑΕΚ - Καρδίτσα

Καρδίτσα - Τόφας

2η αγωνιστική

Καρδίτσα - Τόφας (27/01, 19:30)

ΑΕΚ - Άλμπα Βερολίνου (28/01, 19:00)

3η αγωνιστική

Τόφας - ΑΕΚ (03/02)

Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα (04/02, 21:00)

4η αγωνιστική

Καρδίτσα - ΑΕΚ (10/02, 19:30)

Άλμπα Βερολίνου - Τόφας (21:00)

5η αγωνιστική

Καρδίτσα - Άλμπα Βερολίνου (11/03)

ΑΕΚ - Τόφας (11/03)

6η αγωνιστική

Τόφας - Καρδίτσα (18/03)

Άλμπα Βερολίνου - ΑΕΚ (18/03)

