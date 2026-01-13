Ο Κεϊσόν Φίζελ τα... βρήκε με την ΑΕΚ και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα στη ρακέτα της.

Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση της συμφωνίας της ΑΕΚ με τον Κεϊσόν Φίζελ, ο οποίος καλείται να «γεμίσει» τη ρακέτα μετά την αποχώρηση του Κρις Σίλβα.

H Ένωση μετά την απόκτηση του Τζέιμς Νάναλι, προσπαθούσε να φέρει άμεσα και τον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα, ο οποίος συνεχίζει στη Φενέρ, με σκοπό να καλυφθεί επάξια το κενό που δημιουργήθηκε στη ρακέτα.

Στο Gazzetta σας ενημερώσαμε πως οι άνθρωποι της Βασίλισσας και ο Μάκης Αγγελόπουλος ήθελαν να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή και είχαν στην κορυφή της λίστας ως πρώτο στόχο, τον ψηλό της Νίμπουργκ, Κεϊσόν Φίζελ (2.06). Έναν παίκτη που είχε ξεχωρίσει φυσικά και ο Σάκοτα.

Οι επαφές της ΑΕΚ με τον 27χρονο ήταν σε πάρα πολύ καλό δρόμο, με τον παίκτη να βρισκόταν με το 1.5 πόδι στη SUNEL Arena. Πλέον μπορούμε να μιλάμε για deal, αφού υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, με την Βασίλισσα να καταβάλει και buyout στους Τσέχους, αφού ο Φίζελ δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Φέτος μετρά 10.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ στο BCL, ενώ στο πρωτάθλημα Τσεχίας έχει 11.2 πόντους και 5.6 ριμπάουντ. Αθλητικός ψηλός που δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι. Τελειώνει δυναμικά αρκετές φάσεις και με τα εντυπωσιακά του καρφώματα. Ικανός και στα ριμπάουντ και στα μπλοκ. Καλός στις pick n' roll καταστάσεις.

Στο παρελθόν έπαιξε σε Βολουντάρι στη Ρουμανία και στη Μπάμπεργκ στη Γερμανία. Στο NCAA αγωνίστηκε σε Mississipi State, Mcneese και Creighton. Πρώτη του ομάδα πάντως όταν ήρθε στην Ευρώπη ήταν Βίλπας στο πρωτάθλημα Φινλανδίας τη σεζόν 2022-23.

To συμβόλαιο του παίκτη θα είναι για 1.5 έτος (περιλαμβάνει option και για την επόμενη σεζόν) και έτσι ο Φίζελ έρχεται να δώσει λύσεις στη ρακέτα της Ένωσης που έχει μπροστά της μεγάλα ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο BCL.