Η ΑΕΚ έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Κεϊσόν Φίζελ της Νίμπουργκ για αντί-Σίλβα. Σε καλό δρόμο οι επαφές και ο παίκτης πλησιάζει στη SUNEL Arena.

Σας είχαμε ενημερώσει στο Gazzetta πως η ΑΕΚ μετά την απόκτηση του Τζέιμς Νάναλι, θα προσπαθήσει να φέρει άμεσα και τον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα, ο οποίος συνεχίζει στη Φενέρ.

Οι άνθρωποι της Βασίλισσας και ο Μάκης Αγγελόπουλος θέλουν να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Έτσι κατέληξαν στον ψηλό της Νίμπουργκ, Κεϊσόν Φίζελ. Μιλάμε για τον πρώτο στόχο της Ένωσης για να αντικαταστήσει τον Γκαμπονέζο σέντερ.

Οι επαφές βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο και ο Ντράγκαν Σάκοτα φυσικά έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του. «Πλησιάζει» στη SUNEL Arena ο παίκτης.

Φέτος μετρά 10.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ σε 21 στο BCL, ενώ στο πρωτάθλημα Τσεχίας έχει 11.2 πόντους και 5.6 ριμπάουντ. Αθλητικός ψηλός που δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι. Τελειώνει δυναμικά αρκετές φάσεις και με τα εντυπωσιακά του καρφώματα. Ικανός και στον αμυντικό τομέα και στα μπλοκ.

Στα 27 του χρόνια, πριν την Νίμπουργκ έπαιξε στη Βολουντάρι στη Ρουμανία και στη Μπάμπεργκ στη Γερμανία. Στο NCAA αγωνίστηκε σε Mississipi State, Mcneese και Creighton.

Πρώτη του ομάδα πάντως όταν ήρθε στην Ευρώπη ήταν Βίλπας στο πρωτάθλημα Φινλανδίας τη σεζόν 2022-23.